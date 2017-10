Trọng tài Võ Minh Trí từ chối một bàn thắng của SLNA

Tại vòng 16 V-League Eximbank 2014, SLNA đã không thể giành chiến thắng trước SHB Đà Nẵng (ĐN) khi bị trọng tài Võ Minh Trí từ chối một bàn thắng hợp lệ.



SLNA (áo vàng) bị Đà Nẵng chia điểm - Ảnh: Chi Mai

Với ưu thế sân nhà và lợi thế từ thời tiết khắc nghiệt, SLNA đã chơi rất tốt trước đội khách ĐN. Ngay phút thứ 8, Phi Sơn đã phá bẫy việt vị đi bóng qua thủ môn Thanh Hưng (ĐN) để mở tỷ số cho SLNA. Có được bàn thắng sớm, SLNA chủ động trong lối chơi. Đội bóng xứ Nghệ phòng ngự chắc chắn và chỉ tấn công nhanh khi có cơ hội nên đã gây khó khăn cho đội khách.

Đáng ra, trận đấu sớm được định đoạt ở phút 65 khi Biyaga sút cận thành trong tư thế trống trải, bóng đã lăn sau vạch ngang khung thành nhưng trọng tài Võ Minh Trí đã không công nhận bàn thắng cho SLNA. Tình huống này, thủ môn Thanh Hưng của ĐN đã khôn khéo bay người ôm bóng, che khuất tầm nhìn của trọng tài Võ Minh Trí khiến bàn thắng của SLNA không được công nhận.

Chơi khá tẻ nhạt, nhưng phút 87, ĐN đã có bàn san bằng tỷ số 1-1 từ cú dứt điểm cận thành của Matias.

Trên sân Long An, ĐTLA thắng Than Quảng Ninh (TQN) 2-1. Các bàn thắng của Gạch do tân binh Oseni và Đình Hiệp ghi. Bàn gỡ 1-2 của TQN do công Uche. Trận này, Bùi Trọng Nghĩa (TQN) lãnh thẻ đỏ ở phút 73.

Hôm nay, vòng 16 V-League tiếp tục với 2 trận đấu: An Giang gặp HAGL và Hải Phòng gặp QNK Quảng Nam.

Thành Thắng - L.Phương

