Trực thăng chiến đấu bảo vệ buổi tập của U.20 Việt Nam tại World Cup

Sau khi di chuyển từ Mokpo lên, tuyển U.20 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Cheonan tại trung tâm Cheonan Football Center B. Buổi tập diễn ra rất sôi nổi, giữa lòng những cán bộ an ninh chìm và nổi được bố trí kín khắp 4 phía.

Kim Woo Tak, là một trong những nhân viên an ninh như thế được bố trí bảo vệ cho buổi tập của tuyển Việt Nam. Anh là một trong những thành viên của công ty vệ sĩ chuyên nghiệp Shadow Guard được chính phủ Hàn Quốc thuê để phục vụ cho U.20 World Cup.

Chàng trai 23 tuổi này trông khá thư sinh trong bộ đồ vest lịch thiệp. Anh mỉm cười rất tươi khi tôi bắt chuyện bằng cách so sánh với diễn viên của Hollywood Will Smith trong “Men in Black”.





“Buổi tập của U.23 Việt Nam có khoảng 11 người xuất hiện công khai ở xung quanh. Nhiệm vụ của tôi là giám sát và hướng dẫn các bạn báo chí vào tác nghiệp đúng vị trí.

Tại World Cup này, chính phủ Hàn Quốc thuê rất nhiều công ty như Shadow Guard để bảo đảm an ninh cho các buổi tập cũng như các sự kiện khác”, Kim Woo Tak cho biết.

Nhã nhặn trong trong đổi trước khi U.20 Việt Nam xuất hiện, nhưng khi vào việc, Kim Woo Tak toát lên vẻ làm việc rất rõ ràng của người Hàn Quốc.

Điểm thú vị là trong đội hình của Shadow Guard có những người rất trẻ, thậm chí chỉ mới 20 tuổi và trông “búng ra sữa” nếu dùng theo cách miêu tả của người Việt Nam.

Nhưng cũng như Kim, trong công việc họ thể hiện sự già dặn và ý thức chuyên nghiệp rất cao. Bộ đàm bật liên tục, phối hợp gọn ghẽ, ai biết việc nấy và luôn nghiêm túc tuyệt đối ở vị trí của mình.

Chiều 18.5, tuyển U.20 Việt Nam chỉ mở cửa với báo chí trong 15 phút trước khi chuyển sang tập kín. Sau khi nhận được thông báo của cán bộ đi theo đoàn U.20 Việt Nam, Kim nhã nhặn nhưng kiên quyết mời chúng tôi ra khỏi khu vực tác nghiệp.

Và khi chúng tôi rời khỏi khu vực tập luyện của U.20 Việt Nam, Kim đã chủ động tiến lại để hướng dẫn cách bắt xe buýt về khách sạn sao cho nhanh và chủ động nhất.

Chuyên nghiệp, nhịp nhàng và rất lịch thiệp, những cán bộ an ninh Hàn Quốc đã gây thiện cảm lớn cho những phóng viên quốc tế lần đầu tiên tiếp xúc như thế.

Tiểu Bảo

(từ Cheonan)