Long An là đội gần như cầm chắc suất xuống hạng mùa này khi mới chỉ có được 10 điểm sau 22 vòng đấu. Thầy trò Nguyễn Minh Phương lại nhen nhóm hy vọng khi họ cầm hòa Sài Gòn ở vòng đấu trước trên sân nhà với kết quả 3-3. Với 1 điểm giành được không chỉ giúp Long An thêm hy vọng mà còn là động lực lớn để hướng đến trận đấu gặp FLC Thanh Hóa vào chiều nay trên sân nhà.

Xét về lực lượng, Long An là đội lép vế hơn rất nhiều so với FLC Thanh Hóa. Tuy không còn nhiều hy vọng nhưng HLV Minh Phương vẫn dặn các học trò thi đấu hết mình vì người hâm mộ và màu cờ sắc áo của đội bóng. Do vậy, Long An cũng được kỳ vọng sẽ là đội có thể cản bước FLC Thanh Hóa trong cuộc đua vô địch.

Đáng chú ý là đội bóng xứ Thanh lại mất đi 2 cầu thủ khá quan trọng là Mai Tiến Thành và Văn Bình do thẻ phạt. Vì thế, HLV Petrovic buộc phải tìm người thay thế. Với lực lượng vượt trội cộng với khát khao giành chiến thắng để xóa đi nỗi buồn ở vòng đấu trước, FLC Thanh Hóa nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm ở vòng đấu này mặc dù đá trên sân khách.

Hơn nữa, thành tích đối đầu vẫn đang ủng hộ đội bóng xứ Thanh. Một chiến thắng sẽ giúp cho đoàn quân của HLV Petrovic thêm cơ hội trong cuộc đua vô địch khi họ để cho Quảng Nam và Hà Nội vượt lên trong chặng đua nước rút.

Lịch thi đấu hôm nay 17 giờ: Than Quảng Ninh - Hải Phòng Sanna Khánh Hòa - SLNA 17 giờ 30: Long An - FLC Thanh Hóa

