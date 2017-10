Trực tiếp cả 5 trận

Nóng nhất trong các trận và được chú ý hơn cả sẽ là cuộc đối đầu giữa Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Hòa Phát Hà Nội tại Pleiku. Sở dĩ trận này được đặt trong tầm ngắm vì cả hai đội đã thua trận đầu và đều không muốn tiếp tục thất bại để cho vị thế của mình ở V-League trở nên chông chênh. Với đoàn quân phố núi, mệnh lệnh phải thắng để có thể thưởng Tết vui của bầu Đức sẽ giúp cả đội quyết tâm tìm lại chính mình. Nhưng Hòa Phát Hà Nội không dễ lép vế vì họ là đội chơi phản công khá hay. Nên nhớ HAGL từng "chết" vì lối đá phản công của Khatoco Khánh Hòa. Do vậy ngoài sự tập trung cao và có đấu pháp hợp lý, HAGL cần phải kiên nhẫn và bình tĩnh thì mới hy vọng giải quyết được trận đấu. Dự đoán: HAGL thắng 2-1.

Lịch thi đấu: 16 giờ: HAGL - Hòa Phát (VTC3 truyền trực tiếp), Hà Nội T&T - Khatoco Khánh Hòa (VTV 3 trực tiếp). 17 giờ: ĐTLA - SLNA (VCTV3 trực tiếp), Bình Dương - Nam Định (BTV1 trực tiếp), Navibank Saigon - Vissai Ninh Bình (HTV2 trực tiếp).

Cuộc đọ sức giữa Hà Nội T&T và đội bóng Phố biển cũng rất thu hút. Năm rồi chính Khatoco Khánh Hòa (KH) đã lấy trọn 3 điểm ngay trên sân Hàng Đẫy bằng lối đá tự tin. Nhưng đội bóng của Công Vinh giờ đã khác, chặt chẽ và đầy khát vọng hơn, nên thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn khó lòng có được 3 điểm. Tuy nhiên với lối đá sẵn sàng va chạm để làm chùn chân đối thủ, có thể tin rằng KH nhiều khả năng ra về với 1 điểm. Dự đoán: hòa 2-2.

Trận chiến tại Long An cũng hứa hẹn gay cấn. Bởi chủ nhà Đồng Tâm Long An (ĐTLA) thường "kỵ rơ" với Sông Lam Nghệ An (SLNA) khi nhiều mùa trước thường hòa hoặc thua dù đá trên sân nhà (như năm rồi hòa 2-2). Do vậy đây sẽ là một trận không dễ cho Tài Em, Minh Phương vì SLNA thường rất "sung" với lối đá phản công khó chịu. Tuy nhiên, điểm yếu của SLNA mùa này chính là ngoại binh chất lượng chưa cao, do đó ĐTLA có hy vọng lật ngược tình thế. Dự đoán: hòa 2-2.

Trên sân Thống Nhất, khó cho Navibank Saigon khi đối thủ Vissai Ninh Bình có tiềm lực hơn. Nhưng do đội bóng cố đô Hoa Lư vẫn thiếu người chỉ huy ở giữa sân nên đội chủ nhà nếu chơi đúng sức thì vẫn hy vọng có điểm. Dự đoán: hòa 1-1. Trận còn lại trên sân Bình Dương nhiều khả năng sẽ là trận mưa gôn của chủ nhà trước Nam Định có thực lực yếu hơn hẳn. Dự đoán: BD thắng 3-0.

Đ.K