Trung vệ cao 1m90 của U.23 Việt Nam ra Hà Nội trị chấn thương

(TNO) Chấn thương của trung vệ Phạm Hoàng Lâm nặng hơn dự đoán ban đầu và anh đã phải ra Hà Nội để được điều trị đặc biệt.

Trung vệ Hoàng Lâm phải chia tay vòng loại U.23 châu Á vì chấn thương - Ảnh: Khả Hòa

Là nhân vật chủ chốt tại hàng thủ của đội Olympic quốc gia tại ASIAD 17, Hoàng Lâm được HLV Miura “kéo” vào đội U.23 Việt Nam với mong muốn anh sẽ tiếp tục trở thành nút chặn đáng tin cậy.



Nhưng thật không may khi trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2016, Hoàng Lâm bị dính chấn thương và ông Miura buộc lòng phải gạt tên anh khỏi danh sách cuối cùng sang Malaysia. Theo chẩn đoán ban đầu, Lâm bị căng cơ háng và thời gian để hồi phục khoảng 1 tháng.



Tuy nhiên, ngày 26.3, trung vệ có chiều cao 1m90 này đã ra Hà Nội để tái khám và theo kết luận của bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền - trưởng phòng y học Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, cầu thủ đang khoác áo CLB Đồng Tâm Long An bị viêm và chấn thương điểm bám cơ nhị đầu đùi.



Bác sĩ Hiền nói: “Trước khi lên tuyển U.23, Lâm đã phải nghỉ tuyệt đối 3 tuần vì chấn thương. Lâm đã đỡ đau hơn một chút nhưng những bài tập nặng trên tuyển đã khiến cậu ta bị chấn thượng nặng hơn.



Khi chụp cộng hưởng từ các bác sĩ đã không thấy vì loại chấn thương này rất phức tạp nên đọc trên phim hơi khó. Phải có kinh nghiệm và chuyên môn sâu một chút mới phát hiện ra. Kiểu chấn thương như Lâm không tốn kém tiền điều trị nhưng lại tốn thời gian và rất dễ tái phát. Phải biết điều trị đúng cách, đúng phương pháp mới khỏi được”.



Lâm sẽ được điều trị đặc biệt trong thời gian khoảng 2 tuần tại Hà Nội. Sau đó trở về CLB tập hồi phục. “Chúng tôi sẽ cố gắng điều trị để Lâm kịp đá V-League sẽ trở lại vào ngày 12.4 tới. Và cũng hy vọng sẽ đá được ở SEA Games 28 vào tháng 6”, bác sĩ Hiền cho hay.



Về trường hợp của Lương Xuân Trường - tiền vệ CLB Hoàng Anh Gia Lai, sau 3 tuần điều trị tại Trung tâm HLTT Hà Nội, anh sẽ về CLB vào cuối tuần này.



Trường bị quá tải gân cơ khép, cơ thẳng ở bụng nên không thể tham dự vòng loại U.23 châu Á nhưng theo tiên đoán của bác sĩ Hiền, đồng đội của Công Phượng hoàn toàn có thể thi đấu được tại vòng 9 V-League và SEA Games 28.



Cuối tuần trước, tiền đạo đội Hồ Tuấn Tài (Sông Lam Nghệ An) cũng đã được bác sĩ Hiền kiểm tra lần cuối và chấn thương khớp gối phải của anh đang trên đà hồi phục rất tốt. Tài bị loại khỏi danh sách dự vòng loại U.23 châu Á là một điều đáng tiếc cho đội cũng như cá nhân anh. Nhưng chỉ cần tập hồi phục trong khoảng 2 tuần nữa, tình hình của Tài sẽ ổn.

Lan Phương