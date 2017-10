Trung vệ Long Giang: Tôi ra đi hợp lệ

Phía đội bóng chủ quản ban đầu dự định sẽ làm “căng” với Long Giang. Cụ thể là dự định sẽ kỷ luật nặng trung vệ này và đưa ra quyết định cụ thể vào buổi họp ngày 28.1 vừa qua. Tuy nhiên, sau khi cuộc họp này kết thúc, lãnh đội HN.Tiền Giang quyết định tạm thời chưa đưa ra quyết định mà sẽ hoãn lại sau trận đấu với TP.HCM vào ngày mai (30.1). Lãnh đạo đội cho biết cần phải lấy thêm ý kiến từ phía đội bóng đồng thời tiếp tục chờ phản ứng của Long Giang. Mặt khác, HN.Tiền Giang cũng thận trọng hơn trong việc xử lý Long Giang khi trung vệ này đã quyết định nhờ pháp luật can thiệp. Trao đổi vào chiều qua, GĐ ĐH CLB Nguyễn Nam Hùng cho biết: “Long Giang đã nhờ luật sư can thiệp, do đó chúng tôi cần phải xem xét thêm về luật chứ chưa thể đưa ra quyết định vội vã. Hiện chúng tôi chưa thực hiện bất cứ một quyết định kỷ luật nào với Long Giang. Chúng tôi vẫn đang lấy thêm ý kiến từ phía đội bóng và mọi việc vẫn phải chờ qua trận đấu tại vòng 1 giải hạng Nhất”.

Trong khi đó, trung vệ Long Giang cũng bày tỏ quyết tâm rời đội bóng sông Tiền: “Tôi tự tin mình có đủ cơ sở pháp lý để rời HN.Tiền Giang và tin mình sẽ giành chiến thắng nếu 2 bên buộc phải dựa trên pháp luật để giải quyết. Hiện tôi đã không còn là người của HN.Tiền Giang nữa. Tôi cũng đã ủy quyền tất cả mọi việc cho luật sư của mình giải quyết. Và tôi cũng đang đợi sự phân giải của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đội bóng cũng sẽ làm việc trực tiếp với luật sư của tôi. Buộc phải nhờ đến pháp luật giải quyết là một chọn lựa chẳng đặng đừng, nhưng tôi đã quyết định ra đi để thử thách ở một môi trường mới nhiều tham vọng hơn”.

Di Linh