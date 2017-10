Trung vệ Quế Ngọc Hải: 'Nếu anh Khoa không thể chơi bóng nữa thì tôi ân hận lắm'

Trung vệ Quế Ngọc Hải luôn được đánh giá là một nút chặn hữu hiệu không chỉ trong màu áo SLNA mà khi được triệu tập lên tuyển U.23 Việt Nam hay tuyển quốc gia. Nhưng thật buồn bởi anh đã không thể giữ được mình trong bối cảnh V-League đang dần đi đến hồi hết. Xem lại băng quay chậm tình huống dẫn đến pha phạm lỗi của Hải ở phút 21 của trận đấu, cũng không thể hiểu nỗi tại sao anh lại có thể chơi xấu đến mức ấy.



Ông Bùi Xuân Hòa - giám đốc điều hành CLB SHB Đà Nẵng cũng thốt lên: “Tôi bảo với Đức (HLV Lê Huỳnh Đức - PV) là “thằng cu” này có khuôn mặt hiền lành như thế mà sao đá ác quá. “Thằng” Khoa ngã vật ra sân và tôi nhìn thấy rõ cả dấu giầy đinh của Hải in cả lên đầu gối Khoa. Thôi thế là xong rồi còn đâu.



Cái đầu gối Khoa cong ngược cả ra phía đằng sau. Thật tội nghiệp thằng bé. Vừa từ đội trẻ lên, đá chưa được mấy trận vì toàn ngôi dự bị. Vừa được đá chính thì dính luôn quả này. Có khi còn phải giải nghệ chưa biết chừng! Lúc đội về Đà Nẵng, bố Khoa ra đón con, nhìn thấy con ngồi xe lăn mà khuôn mặt ông khiến tôi cảm thấy không chịu nổi. Bác sĩ đội vẫn đang giám sát liên tục và đợi hết phù nề đầu gối mới đưa Khoa đi chụp cắt lớp được”.



Bác sĩ Nguyễn Nguyên Tuấn của đội Đà Nẵng cho hay, đầu gối của Khoa chắc chắn bị tràn dịch nhưng giờ đang tụ máu nên chưa thể đi chụp phim nhưng Khoa có khả năng rất cao bị tổn thương dây chằng chéo trước. “Mà cơ chế chấn thương loại này là cực nặng, để tái tạo lại dây chằng có khi mất từ 6 đến 9 tháng”.

Quế Ngọc Hải cho biết anh rất ân hận vì pha vào bóng của mình - Ảnh: Khả Hòa Quế Ngọc Hải cho biết anh rất ân hận vì pha vào bóng của mình - Ảnh: Khả Hòa

Chúng tôi gọi điện cho Quế Ngọc Hải và hỏi anh: “Nếu chẳng may Khoa không thể chơi mùa tới hoặc thậm chí xấu nhất là phải giải nghệ thì sao đây?”. Hải sụt sùi: “Sáng 15.9, tôi đã gọi điện xin lỗi anh Khoa. Tôi bảo là anh ơi, anh thông cảm và tha lỗi cho em vì em không có ý đồ chơi tệ với anh nhưng việc đã không may xảy ra rồi nên em áy náy lắm. Tình huống ấy em vào bóng với tốc độ cao nhưng không phải song phi đâu, anh đừng nghĩ em cố tình chơi xấu mà tội nghiệp em. Em chỉ muốn vào bóng để bóng đi hết biên. Em buồn lắm anh Khoa ạ.Tôi cũng nói với anh Khoa là tôi đã từng bị gãy chân khi đá cho đội U.17 nên tôi rất hiểu cảm giác đau đớn của anh bây giờ. Anh Khoa còn an ủi lại tôi là thôi em đừng buồn nữa vì đầu gối anh cũng đã chấn thương mấy lần nên rất yếu, bị lực tác động mạnh nên nó mới thế.Tôi làm sao không buồn cho được. Nếu anh Khoa không thể chơi bóng nữa thì tôi ân hận lắm. Tôi đã làm tổn hại đến đồng nghiệp. Tôi áy náy quá. Đây là bài học đắt giá cho sự nghiệp cầu thủ của tôi”.Chúng tôi lại khuyên Hải là nên gọi điện xin lỗi lãnh đạo CLB SHB.Đà Nẵng. Hải xin số máy ông Bùi Xuân Hòa và chắc trình bày cũng thành thật sao đó khiến ông Hòa nói lại với chúng tôi như sau: “Hải có lời xin lỗi. Nhưng tôi chỉ suy nghĩ là sau trận, vì lý do mưa bão nên SHB.Đà Nẵng phải ở lại Vinh nguyên một ngày nhưng lãnh đạo CLB SLNA chẳng đến hỏi thăm gọi là có cân đường hộp sữa, cũng chẳng gọi điện. Có thể họ nghĩ không quá to tát”.HLV Ngô Quang Trường thì bảo: “Lúc đội ăn cơm trưa, tôi gọi Hải ra hỏi là đá rứa. Hắn nói cháu không có ý chơi xấu. Giờ thì trên báo mạng rồi Facebook đang ném đá hắn rầm rầm. Khổ quá, tôi đã dặn là thi đấu máu lửa nhưng đừng thái quá, đừng để xảy ra những nông nỗi như rứa. Nhưng bóng đá là môn đối kháng, nhiều khi thật khó tránh khi cầu thủ quá ham bóng”.