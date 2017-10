Trung vệ U.19 Việt Nam đặt mục tiêu dự SEA Games 2015

(TNO) Ra mắt V-League trong màu áo CLB Thanh Hóa muộn hơn các đồng đội tại U.19 Việt Nam, Lục Xuân Hưng cũng tự đặt những mục tiêu cho riêng mình trong mùa giải này.

Xuân Hưng (5) là thành viên của tuyển U.19 Việt Nam - Ảnh: Bạch Dương

Sau lần đầu tiên ra sân tại đấu trường V-League 2015 gặp CLB LG Hải Phòng, Lục Xuân Hưng tự nhận mình còn nhiều yếu kém. "Đây là lần đầu tiên em được ra sân chơi bóng tại V-League. Ở trận đấu hôm nay, đội bạn dùng cặp tiền đạo ngoại binh với thể hình cao to và thể lực rất tốt. Do còn non kém về kinh nghiệm nên nhiều tình huống em còn mắc sai sót, đặc biệt là 2 bàn thua hôm nay đều có một phần lỗi của em.

Ban huấn luyện cũng đặt niềm tin và động viên em rất nhiều. Trước trận đấu, HLV dặn dò em rất kỹ, động viên em tự tin, thi đấu mạnh mẽ và hết sức mình có thể". Lục Xuân Hưng bày tỏ.

Ra mắt V-League sau những đồng đội của mình tại U.19 Việt Nam như Công Phượng, Tuấn Anh, Duy Mạnh. Lục Xuân Hưng cũng đặt cho mình những mục tiêu cụ thể.

"V-League là giải đấu cao nhất của Việt Nam. Đối với cầu thủ trẻ như em cần phải trau dồi thường xuyên, tích lũy kinh nghiệm để thích nghi với giải đấu. Em cũng sẽ cố gắng tận dụng những cơ hội được ra sân để thể hiện mình.

Đặc biệt, trong năm 2015 này, em hy vọng mình thể hiện được khả năng để có tên trong đội hình U.23 Việt Nam và sẽ được thi đấu tại SEA Games vào tháng 6 tới tại Singapore".

Ở trận đấu vừa qua, Lục Xuân Hưng được HLV Vũ Quang Bảo tung vào sân ngay từ đầu thay thế trụ cột Van Bakel bận việc gia đình. Anh đã thi đấu hết sức cố gắng trước cặp tiền đạo Fagan và Stevens của đội chủ nhà LG Hải Phòng. Với một trung vệ trẻ tuổi, việc đối mặt với 2 ngoại binh cao to và đậm chất kỹ thuật là điều không hề dễ dàng. Tuy nhiên trung vệ của CLB Thanh Hóa này có thể nói là chơi khá tròn vai và hạn chế phần nào được sức tấn công của đối phương.

Đỗ Hải

