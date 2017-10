Trước trận Indonesia - Việt Nam: Nỗi lo vỡ sân Pakansari

Cung không đủ cầu

Hôm 1.12, khá đông người hâm mộ Indonesia đến sân Pakansari tìm mua vé xem trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016 vào ngày 3.12, dù họ biết rằng vé xem trận đấu đã bán hết qua mạng. Những người đến đây hy vọng sẽ mua được vé chợ đen với giá có thể lên đến 2 triệu rubiahs (IDR, khoảng 3,3 triệu đồng VN) cho 1 vé có giá gốc là 400.000 IDR. Tuy nhiên, rất ít người bán vé chợ đen trực tiếp ở sân, mà đa số rao trên mạng rồi giao dịch khi đạt được thỏa thuận với người mua.

Khi quyết định tổ chức trận đấu ở sân Pakansari (do những sân lớn khác đang tu sửa cho ASIAD 2018), Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã lường trước được việc “cung không đủ cầu” nên đẩy giá vé lên rất cao, nhưng vẫn không hạ nhiệt được người hâm mộ. Hai ngày qua website bán vé của PSSI liên tục bị nghẽn mạng. Anh Hamuhansan làm việc ở khách sạn Lorin Sentul, nơi chúng tôi trú ngụ, nói: “Tôi đã thức trắng đêm để đặt lệnh mua vé nhưng không tài nào đăng nhập được vì mạng liên tục bị sập”. Một số người đã lên tiếng chỉ trích PSSI cố tình ghim vé nên mới xảy ra tình trạng mạng không vào được, mà nếu có vào thì “chưa bán đã hết”.

tin liên quan Không mua được vé, CĐV Indonesia nổi giận Hôm 30.11, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) chính thức mở bán vé xem trận bán kết lượt đi AFF Cup giữa tuyển Indonesia gặp Việt Nam trên sân Pakansari ở TP. Bogor ngày 3.12. Tuy nhiên, trang web bán vé trực tuyến www.kiostix.com đã bị 'sập mạng'.

Trước tình trạng trên, PSSI lo ngại CĐV sẽ ùn ùn kéo đến sân phản ứng và có thể gây ra cảnh hỗn loạn, vỡ sân. Anh Kurnia, nhân viên bảo vệ sân Pakansari, nói: “Dù PSSI đã kêu gọi mọi người ở nhà xem trận đấu qua truyền hình để giảm bớt cảnh chen lấn nhưng chúng tôi ước lượng sẽ có không dưới 50.000 người kéo đến sân. Do vậy, sẽ phải tăng cường số lượng nhân viên bảo vệ và các lực lượng an ninh để bảo đảm an toàn cho trận đấu này, bởi sức chứa 30.000 người ở sân này là quá nhỏ so với sự cuồng nhiệt của người hâm mộ”.

Indonesia chuẩn bị cho thủy chiến

Bogor đang bước vào mùa mưa, nên đội tuyển Indonesia chuẩn bị phương án thủy chiến để đón tiếp tuyển VN. HLV Riedl đã quyết định thay đổi lịch tập vào hôm qua khi cho toàn đội ra sân tập dưới mưa ngay buổi sáng, thay vì tập buổi chiều như lịch cũ. Đội tuyển Indonesia đã dầm mình 2 tiếng dưới mưa để tập chiến thuật.

tin liên quan HLV Hữu Thắng khiến làng phóng viên Indonesia... trắng tay Chiều nay, 1.12, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập trên sân phụ Pakansari để chuẩn bị cho trận đấu bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup với Indonesia vào ngày 3.12.

Trả lời phỏng vấn sau buổi tập, nhà cầm quân người Áo nói: “Mặt sân xấu là điều không thể thay đổi, vì thế chúng tôi phải thích nghi. Một trong những cách thích nghi là tập dưới mưa để làm quen với mặt sân sũng nước. Nhiều khả năng trận đấu sẽ diễn ra dưới mưa nên tôi phải cho cầu thủ của mình làm quen với điều này”.

Ngoài ra, HLV Riedl cũng cho biết: “Tiền đạo Boaz Salossa đã hoàn toàn bình phục và tập chung với đội trong buổi tập sáng nay. Chắc chắn Salossa sẽ có mặt ở trận bán kết sắp tới”.

Tuyển VN tập nhẹ, giấu bài Chiều hôm qua, đội tuyển VN đã có buổi tập trên sân phụ nằm cạnh sân chính Pakansari. Do mặt sân cứng, cỏ khô cháy nên HLV Hữu Thắng chỉ cho các cầu thủ tập nhẹ với những đường chuyền nhỏ, phối hợp qua lại để tránh chấn thương. Ngoài Vũ Minh Tuấn do ở nhà chịu tang bố, các tuyển thủ còn lại rất tự tin, vui vẻ thực hiện bài tập nhẹ nhàng, thoải mái và hoàn toàn “giấu bài” khi không tập chiến thuật. Ở buổi tập của đội tuyển VN, có hơn 50 phóng viên Indonesia đến theo dõi, nhưng họ đã thất vọng khi HLV Hữu Thắng từ chối trả lời phỏng vấn. Hôm nay sẽ diễn ra cuộc họp báo trước trận. Khánh Châu

Quang Huy

(từ Indonesia)