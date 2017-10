Trước trận U.19 HAGL - U.21 Thái Lan: Sốt vé hầm hập

Dù hôm qua là ngày nghỉ và không có đội VN thi đấu nhưng người hâm mộ vẫn kéo về sân Cần Thơ khá đông, không chỉ để xem “giò cẳng” 2 đối thủ sẽ đá trận tranh hạng ba và chung kết với 2 đội VN mà chủ yếu tìm mua vé xem ngày cuối cùng của giải U.21 quốc tế.

U.19 HAGL Arsenal JMG vào chung kết khiến tình trạng sốt vé lên đỉnh điểm - Ảnh: Khả Hòa

Ở khu vực cổng B, lượng người hỏi mua vé rất nhiều, nhưng đa phần do vé đã phân phối hết nên các điểm bán lẻ chỉ còn lượng vé nhỏ giọt được bán ra ở khu vực khán đài C và D và được tiêu thụ khá nhanh.

Ông Phạm Văn Luận, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, cho biết: “Nhu cầu xem giải U.21 của người hâm mộ không chỉ Cần Thơ mà từ TP.HCM và nhiều tỉnh ĐBSCL đổ về quá lớn, ai cũng muốn tận mắt xem U.19 đá chung kết khiến chúng tôi không thể đáp ứng xuể. Trong phạm vi của mình, chúng tôi đã lần lượt ưu tiên giải quyết vé cho những đối tượng cần thiết, sau đó thông qua các kênh phân phối tiếp tục rót vé đến tận tay người hâm mộ”.

Còn ông Võ Hữu Lý, Giám đốc Trung tâm TDTT Cần Thơ, nơi chịu trách nhiệm bán vé cho biết: “Hai ngày qua, BTC vẫn tổ chức bán ngay lượng vé đợt cuối còn lại cho khán giả xem chung kết, chứ không hề có chuyện ghim vé. Trước tình trạng xuất hiện vé giả, chúng tôi rất thận trọng, thông báo rõ ràng mẫu vé, màu vé, số sê ri và ngày giờ ghi trên vé, dứt khoát ngăn chặn từ xa không để xảy ra chuyện vé giả, vé mời được sao chép sang nhượng lại vào khu vực khán đài A. Việc bán vé vẫn đang tiếp tục, nhưng nếu cung không đủ cầu thì rất mong những khán giả chưa kịp mua vé thông cảm với chúng tôi”.

Không chỉ khán giả mà các đội bóng, gia đình cầu thủ cũng săn vé đến mức chóng mặt. Lượng vé phát ra cho mỗi đội chẳng thấm vào đâu vì mỗi cầu thủ không chỉ có người thân, thậm chí cả gia đình và hàng xóm, bạn bè cũng kéo nhau xuống Cần Thơ lùng vé xem chung kết. Cũng vì vậy mà nhiều khách sạn ở đây đang quá tải, phải thông báo hết chỗ.

Hôm qua, đích thân Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Lê Hùng Dũng đã chỉ đạo BTC địa phương tiếp tục siết chặt an ninh và an toàn cho ngày thi đấu cuối cùng, nhất là do lượng người hâm mộ đông nên việc tổ chức phân tuyến, phân luồng các khu vực dẫn về sân vận động cũng như các cổng đón khán giả vào phải chu đáo, chặt chẽ.

Đặc biệt, phải chấn chỉnh các bãi giữ xe không cho lấy quá giá quy định. Đã có phản ánh giá gửi xe gắn máy lên đến 30.000 - 40.000 đồng/xe. Đây là sự “chặt chém” hết sức vô lý trong khi giá gửi xe chính thức chỉ có 4.000 hoặc 5.000 đồng/xe.

Bên lề Phóng viên Nhật Bản đưa tin về giải U.21. Đó là cô Megumi Hata (ảnh), đến từ Tokyo, PV tạp chí Sport Magazine phụ trách khu vực Đông Nam Á.

Ảnh: T.A Nữ phóng viên xinh đẹp này từng theo chân U.19 VN trong thời gian đội thi đấu tập tại Nhật Bản và rất thích phong cách thi đấu đẹp mắt, sôi nổi của đội. Do đó khi biết U.19 HAGL Arsenal JMG tham gia giải U.21 quốc tế, Megumi đã lập tức có mặt tại Cần Thơ. Trọng tài bất đắc dĩ. Do tổ trọng tài VN giờ chót phải điều hành trận bán kết 2 vào chiều qua nên trận giao hữu giữa Huấn luyện viên PVF và đội Liên quân báo chí giám sát trọng tài đang làm nhiệm vụ tại giải U.21 đã được điều hành bởi PV Dương Thu của Báo Vĩnh Long. Ông Thu từng là trọng tài thổi các giải hạng nhì toàn quốc trước đây. Dù bỏ nghề đã lâu nhưng trọng tài bất đắc dĩ này vẫn làm tốt nhiệm vụ được khán giả và 2 đội hài lòng. Kết quả trận này, PVF thắng đội Liên quân 3-1. Phi Nhung và Lương Viết Quang sẽ tăng thêm “độ nóng” cho sân Cần Thơ vào chiều mai 28.10 khi trình diễn trong ngày thi đấu cuối cùng của giải U.21 quốc tế. Hai ca sĩ này sẽ hát trong thời gian nghỉ giữa trận tranh hạng ba, trước lễ bế mạc và giữa 2 hiệp trận chung kết. 140 cổ động viên của Hội CĐV bóng đá Bình Dương sẽ tiếp sức cho U.19 trong trận chung kết vào chiều mai. Anh Thanh Hùng, phụ trách Hội CĐV bóng đá đất Thủ cho biết sẽ có khoảng 140 hội viên trong màu áo VN sẽ đến Cần Thơ ủng hộ U.19. T.K

Lịch thi đấu ngày mai 28.10: 15 giờ 30: tranh hạng ba giữa U.21 Báo Thanh Niên VN - U.21 Malaysia; 17 giờ 45: Lễ bế mạc và trận chung kết giữa U.19 HAGL Arsenal JMG - U.21 Thái Lan. Sau đó là lễ trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đoạt giải.

BTC chân thành cảm ơn Công ty CP ô tô Trường Hải (nhà tài trợ vàng), Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Eximbank, Tập đoàn Hoa Sen, Tập đoàn Sao Mai, Công ty TNHH đầu tư phát triển Thế Hệ Mới, Xi măng Công Thanh, OPPO, Vietnam Airlines (nhà tài trợ bạc) và nhiều đơn vị khác đã tài trợ giải.

Đăng Khoa