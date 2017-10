Trưởng ban Kỷ luật VFF bị 'khủng bố' bằng tin nhắn

Sau lượt 14 Toyota V-League 2017, Ban kỷ luật đã ra quyết định cấm cổ động viên (CĐV) Hải Phòng (HP) đến sân xem khi đội HP thi đấu trên sân khách cho đến hết mùa giải 2017, do một nhóm khán giả HP quá khích đã ném hàng chục quả pháo sáng ở trận đấu Hà Nội - HP. Tuy nhiên, ở trận đấu trên sân Cần Thơ cách đây 2 ngày, gần 100 cổ động viên HP vẫn “quậy” tưng bừng khu vực khán đài A2 cùng với cờ (có cán), băng rôn, trong sự bất lực của ban tổ chức (BTC) sân. Nhóm khán giả này viện lý lẽ áo đỏ mà họ mặc không hề có logo đội HP mà chỉ có hình ảnh hoa phượng và chữ HP thì không thể quy kết họ là CĐV HP được. Vậy phải chăng án phạt đã hoàn toàn vô tác dụng?

Ông Nguyễn Hải Hường nói: “Năm 2009, chúng tôi từng đưa ra hình thức xử phạt tương tự đối với Hội CĐV HP và BTC các sân đã thực hiện rất tốt khi không cho bất kỳ một khán giả HP nào bước chân vào sân khách. Cuối mùa đó, Hội CĐV HP đã phải gửi công văn xin được giảm án. Án kỷ luật không phải do một mình ông Hường nghĩ ra mà dựa trên các văn bản rất rõ ràng của VFF như quy chế, điều lệ, quyết định kỷ luật và tôi cùng các luật sư đã phải bàn bạc rất kỹ. Nếu không phạt nặng thì còn xảy ra tình trạng đốt pháo sáng, ném chai lọ… xuống sân, gây mất an ninh, an toàn trận đấu”.

Ông Hường cho biết thêm: “Tôi phải tắt điện thoại vì liên tiếp nhận tin nhắn, những cuộc gọi đe dọa, khủng bố, với những lời lẽ hết sức tục tĩu và tôi vừa báo cáo vụ việc với Cục Cảnh sát hình sự C45. Nhưng tôi không lo sợ, không chùn bước. Ban kỷ luật sẽ làm nghiêm minh nhất có thể.

Tôi cần làm việc trực tiếp với Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) Cao Văn Chóng và Trưởng BTC giải Nguyễn Minh Ngọc để làm rõ trách nhiệm của BTC giải đến đâu, đã phối hợp tốt với Ban kỷ luật chưa. BTC sân Cần Thơ chắc chắn đã sai và không thể không nhận án phạt. Thậm chí tôi đã nghĩ tới việc nếu sân khách nào còn cho khán giả HP vào sân, sân đó sẽ bị “treo”, bị đóng cửa. Tôi cũng sẽ xem xét cả trách nhiệm của giám sát trận đấu, trưởng BTC sân. Lỗi cá nhân và tập thể, nếu có, ban kỷ luật sẽ có biện pháp xử lý, tùy theo mức độ vi phạm”.

