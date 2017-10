Trưởng BTC Trần Duy Ly và 3 BTC sân bị kỷ luật

Hôm qua, Ban Kỷ luật VFF đã có Quyết định số 290 cảnh cáo và phạt 20 triệu đồng đối với BTC trận đấu của CLB Thanh Hóa do vi phạm khoản 2 và điểm b khoản 3 điều 68 Quy định về kỷ luật của VFF trong trận đấu giữa CLB Thanh Hóa và CLB XMXT Sài Gòn (điều khoản này liên quan đến vi phạm an ninh và an toàn do BTC không kịp thời ngăn chặn các hiện tượng đốt lửa, đốt pháo, khán giả ném vật lạ xuống sân, gây rối - NV) tại lượt trận thứ 17, ngày 28.7.2013 trên sân Thanh Hóa. Đồng thời Ban Kỷ luật cũng công bố quyết định khiển trách đối với ông Trần Duy Ly - Trưởng BTC giải VĐQG 2013 do vi phạm khoản 13 điều 35 Quy chế bóng đá chuyên nghiệp của LĐBĐVN, liên quan tới trận đấu này.

Hôm qua, Ban Kỷ luật VFF đã có Quyết định số 290 cảnh cáo và phạt 20 triệu đồng đối với BTC trận đấu của CLB Thanh Hóa do vi phạm khoản 2 và điểm b khoản 3 điều 68 Quy định về kỷ luật của VFF trong trận đấu giữa CLB Thanh Hóa và CLB XMXT Sài Gòn (điều khoản này liên quan đến vi phạm an ninh và an toàn do BTC không kịp thời ngăn chặn các hiện tượng đốt lửa, đốt pháo, khán giả ném vật lạ xuống sân, gây rối - NV) tại lượt trận thứ 17, ngày 28.7.2013 trên sân Thanh Hóa. Đồng thời Ban Kỷ luật cũng công bố quyết định khiển trách đối với ông Trần Duy Ly - Trưởng BTC giải VĐQG 2013 do vi phạm khoản 13 điều 35 Quy chế bóng đá chuyên nghiệp của LĐBĐVN, liên quan tới trận đấu này. Được biết Trưởng BTC Trần Duy Ly cũng đã nhận khuyết điểm vì đã cùng các thành viên BTC giải có chủ trương gặp gỡ báo chí chiều 29.7 để phân tích, giải thích tình huống bóng trong sân, ngoài sân ở phút 84 của trận đấu giữa Thanh Hóa và XMXT Sài Gòn lượt 17. Ông Ly viết:“Việc tổ chức gặp gỡ báo chí này là sai nguyên tắc và tôi đã nhận khuyết điểm trước ban chỉ đạo trong cuộc họp ngày 1.8. Mặt khác, trong khi trao đổi với báo chí, những phát biểu đánh giá của tôi chưa thận trọng, có phần chủ quan, gây phản ứng tới các bên có liên quan, gây ấn tượng không tốt như đề cao quá mức tình huống xử lý của trọng tài. Tôi xin nhận lỗi về những lời nói này”. Ngoài việc kỷ luật BTC sân Thanh Hóa, Ban Kỷ luật cũng cảnh cáo 2 BTC sân Bình Dương chưa đảm bảo tốt an ninh và BTC trận đấu của CLB XMXT Sài Gòn đã không thực hiện đúng nghi thức và thủ tục trước trận gặp SHB Đà Nẵng. L.P - T.K >> Trọng tài bị “giam” trong sân Thanh Hóa

>> Khán giả “bao vây” tổ trọng tài trên sân Thanh Hóa

>> Bạo lực bộc phát trên sân Thanh Hóa

>> Hỗn loạn trên sân Thanh Hóa

>> B.Bình Dương thảm bại trên sân Thanh Hóa

>> Sân Thanh Hóa tăng cường an ninh