Trưởng đoàn HAGL: ‘Chạm tự ái, Long An sẽ rất bùng nổ’

Thắng Long An rất khó "Thực lực của Long An rất tốt. Họ có 2 tiền đạo ngoại giỏi và lối chơi của họ rất gắn kết. Bằng chứng là Long An đã chơi rất tốt trước CLB TP.HCM. Long An là đối thủ rất khó chịu bởi cách thi đấu nhiệt tình, máu lửa. Tuy vắng 2 trụ cột nhưng phần còn lại đều có chất lượng. THAGL xác định tuyệt đối phải tôn trọng đối thủ, tuyệt đối không khinh thường, chủ quan", ông Tấn Anh đánh giá.