Trưởng đoàn mát tay

Không ồn ào, nhưng sâu sắc

So với nhiều vị trưởng đoàn hay giám đốc điều hành nhiều CLB khác như Phạm Phú Hòa của Đồng Tâm Long An, Bùi Xuân Hòa của SHB Đà Nẵng, Nguyễn Mạnh Tuấn của Hòa Phát, Nguyễn Hồng Thanh của Sông Lam Nghệ An hay Trần Tiến Đại của Vissai Ninh Bình thì Hồ Hồng Thạch của TDC Bình Dương là cái tên còn rất mới mẻ, thuộc dạng “sinh sau đẻ muộn”. Thạch thuộc típ người không ồn ào, xuất hiện ít gây chú ý trên sân và cũng không phải thuộc loại có “máu mặt” sẵn sàng đôi co với quan chức VFF, trọng tài, giám sát hay có những phát biểu nổi đình nổi đám để “đánh bóng” mình.

Ngược lại, Thạch hoạt động rất thầm lặng, lúc nào cũng nhẹ nhàng từ tốn, buồn vui gì cũng giữ sắc mặt bình thản đến lạ thường. Trên sân Thạch luôn bám sát đội, luôn tỏ ra rành rẽ bóng đá, đôi khi có những góp ý chân tình với BHL, nhưng tuyệt đối không bao giờ can thiệp vào chuyên môn, nên ai làm việc với anh cũng đều thích. Còn ngoài sân, lúc nào tiếp xúc với Thạch cũng thấy anh nở nụ cười rất hiền hòa. Nhiều lúc đội nhà thua, nhưng Thạch vẫn không hề né tránh, mà giải thích thất bại với báo chí, cổ động viên bằng lập luận rất rõ ràng, cặn kẽ. Anh chỉ ra ngay những sai lầm và kịp có ngay những bài học rút kinh nghiệm cùng toàn đội. Sự chân tình, mộc mạc và luôn dễ hòa đồng - đó là những đánh giá của mọi người về Thạch. Còn trong công việc, chính giám đốc kỹ thuật của CLB Becamex Bình Dương Đặng Trần Chỉnh nhìn nhận: “Từng làm chung ở tuyến trẻ, tôi rất quý anh Thạch do sự hết mình với bóng đá trẻ Bình Dương. Đó là một người mẫn cán, sâu sắc”.



Hồ Hồng Thạch - Ảnh: Khả Hòa

Nếu so với nhiều CLB mạnh khác hiện nay, bóng đá trẻ Bình Dương thuộc loại tập tễnh, trước đây chưa có thành tích gì nổi trội, thậm chí kém xa hệ thống đào tạo trẻ của Đà Nẵng, Nghệ An. Nhưng từ khi Hồ Hồng Thạch, năm nay 43 tuổi, được Sở VH-TT-DL tỉnh và lãnh đạo Becamex chính thức giao điều hành các tuyển trẻ vào tháng 10.2008, đến nay bóng đá trẻ Bình Dương khởi sắc thấy rõ. Hệ thống đào tạo trẻ của BD được phân cấp chặt chẽ, đủ sức chơi từ U.13 đến U.21. Được lãnh đạo tín nhiệm, ông Thạch đã mang quân trẻ đi đá từ Nam chí Bắc, dự nhiều giải đấu, không nề hà khó khăn, cốt là giúp cho các cầu thủ trui rèn, để không chỉ nâng cao trình độ mà còn tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Không chỉ thành công ở lực lượng trẻ, đội bóng văn phòng Becamex do Thạch lãnh đạo tập hợp rất nhiều anh em cựu cầu thủ như Đại Ninh, Tấn Thông, Châu Ngọc Thanh, Trương Văn Dũ... luôn thi đấu phục vụ thường xuyên trong tỉnh, tranh giải lấy được rất nhiều danh hiệu, mang về sự vẻ vang cho bóng đá Bình Dương.

Mát tay đủ giải

Năm 2009, TDC Bình Dương thi đấu giải hạng nhì rất thành công khi lọt vào VCK, sau đó thắng Quân khu 5 đến 6-1 trong trận bán kết rồi hạ Viettel với tỷ số 1-1 (thắng 4/3 bằng thi đá 11m) trong trận chung kết trên sân Quy Nhơn. Công đầu dĩ nhiên thuộc về toàn đội, nhưng các cầu thủ trong đội đều nhắc đến sự mát tay của Hồ Hồng Thạch. Hậu vệ Lê Đức Giang cho biết: “Anh Thạch tình cảm và hay đùa lắm, luôn có những động viên chân tình, mang lại niềm vui, sự phấn khích cho anh em trong những trận đấu quyết định, tạo tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng nên không ai thấy có chút áp lực nào khi vào trận”. Còn tiền vệ Hoàng Ngọc Hùng nhận xét: “Cả đội nhiều khi nói vui với nhau, chỉ cần nhìn mặt chú Thạch là thấy hên rồi vì lúc nào cũng toát lên sự lạc quan và luôn có những liệu pháp tâm lý khéo léo giúp anh em hưng phấn”.

Nhưng đến VCK giải U.21 Báo Thanh Niên, vai trò của Hồ Hồng Thạch mới được đánh giá cao. Đội chủ nhà lực lượng không thật mạnh nhưng với tài dẫn dắt của bộ đôi Hồ Hồng Thạch - Trần Tấn Thông và sự yểm trợ của Đặng Trần Chỉnh đã đi một mạch đến trận chung kết và nếu may mắn đã lên ngôi vô địch. Sự mát tay của Thạch thể hiện rõ nhất ở trận khai mạc đá bại Khatoco Khánh Hòa toàn là “siêu sao” trong đội

V-League. Lúc đó Thạch chỉ nói với toàn đội trước trận: “Ta yếu hơn, nhưng các em hãy chơi thật bình tĩnh, tự tin vì sau lưng chúng ta có khán giả. Hơn nữa đây là sân nhà, là cơ hội để các em khẳng định mình”. Một lời động viên nhẹ nhàng như vậy đã giúp đội chơi như “lên đồng”. Đỉnh điểm là trận bán kết với Than Quảng Ninh, đội cũng được đánh giá cao hơn, có nhiều tuyển thủ trong U.19 quốc gia. Thạch cũng chỉ thúc giục toàn đội: “Hãy chơi như vòng bảng, không e dè, không yếm thế, tận dụng triệt để cơ hội, quan trọng là không được rơi vào sự nôn nóng, căng thẳng. Nhớ trên sân anh em động viên, nhìn khán giả đội nắng đến xem mà đá cho tốt”. Thế là BD chiến thắng.

Sự nhiệt tình, chịu khó dấn thân cùng đội đã mang lại cho Thạch thêm kinh nghiệm để chỉ đạo đội TDC lần đầu đá giải hạng Nhất. Chính vì BD là địa phương duy nhất có đến 2 đội tham dự đủ 2 giải lớn trong hệ thống thi đấu quốc gia, nên áp lực dành cho TDC cũng rất lớn. Vì nếu chơi không tốt, chơi thiếu tinh thần so với đội Becamex Bình Dương là rất dễ mất điểm và dễ bị “tính lại”. Thạch đã cùng toàn đội đi chắc từng bước. Chỉ tiêu chỉ cần trụ hạng, Thạch nói với anh em: “Thắng thua là chuyện bình thường trong bóng đá. Tất nhiên, hiệu quả vẫn đặt lên hàng đầu, nhưng giả sử thua mà đá đẹp vẫn hay hơn thắng mà không sướng”. Thế nên các trận của TDC Bình Dương đều chơi với sự cống hiến rất cao. Sự mát tay của Hồ Hồng Thạch lại đến trong nhiều trận tưởng chừng như thua nhưng lật ngược được tình thế như thắng Hải Nhân Tiền Giang. Hoặc, ở thế yếu hơn nhưng vẫn thắng vang dội Than Quảng Ninh đến 6-2 khiến cho ai nấy ngỡ ngàng. Giờ đây TDC đang có những buớc tiến chậm nhưng chắc với các chế độ rất tốt. Đó chính là sự mát tay mà Thạch đang mang lại cho đội bóng.

Quang Tuyến