Trường hợp Dương Hồng Sơn

Kết quả các trận đấu cúp: Hà Nội T&T- Kiên Long Bank Kiên Giang 3-3 (đá 11 m, HN thắng 5/4), SHB Đà Nẵng - Bình Dương 3-2 (Danny Davis ghi 2 bàn, Hà Minh Tuấn ghi bàn còn lại, 2 bàn gỡ của BD do Minh Đức và Huỳnh Kesley sút 11 m). HAGL - Xi măng Xuân Thành Sài Gòn 2-1 (Evaldo và Hoàng Thiên ghi cho HAGL). Hôm nay sẽ diễn ra 4 trận: Thanh Hóa (TH) - SLNA (Đài TH), Visssai Ninh Bình - Than Quảng Ninh (VTV6 trực tiếp từ 16 giờ), An Giang - Đồng Tâm Long An (Đài AG) và Đồng Nai - Bình Định (Đài ĐN, đều từ 15 giờ 30).

M.V - Đ.N - Q.Huy