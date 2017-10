Truy thêm cầu thủ tiêu cực

Đào Đức Lợi là ai ? Theo tìm hiểu của Thanh Niên, trên địa bàn xã An Hưng, H.An Dương, TP.Hải Phòng chỉ có một người tên là Đào Đức Lợi (SN 1978). Người dân quanh khu vực Lợi sinh sống cũng cho biết từ hai ngày trước (10.4) Lợi đã không có mặt ở nơi cư trú. Lợi là người mà Trần Mạnh Dũng đã gọi điện để đặt cá độ. Lợi sinh ra trong một gia đình thuộc hàng khá giả vì từng kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách và cây xăng, sau này mở dịch vụ cầm đồ. Tại địa phương, gia đình Lợi được đánh giá thuộc diện phức tạp. Có thời điểm cả bố đẻ Lợi là ông Đào Văn Lộc cùng chị gái Lợi từng bị công an địa phương bắt về tội đánh bạc. Em trai Lợi là Đào Văn Thắng (tức Thắng “Quán Toan”) hiện đang thụ án về tội “cố ý gây thương tích”. Thắng đã cùng đàn em bắn, chém trọng thương một đối tượng cũng là dân “xã hội” mà mâu thuẫn cũng là do cá độ bóng đá. Bản thân Lợi tuy chưa có tiền án nhưng từ lâu đã nổi danh trong lĩnh vực môi giới bóng đá với số tiền khủng. Dân cá độ bóng đá ở Hải Phòng đánh giá Lợi khôn ngoan, kín kẽ nên mặc dù làm ăn lớn nhưng lâu nay vẫn bình an vô sự, chưa bị pháp luật gõ cửa. Linh Linh