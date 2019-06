Truyền hình báo Thanh Niên bình luận trực tiếp trận chung kết King’s Cup ​

Danh sách 15 bạn đọc có câu hỏi hay, dự đoán đúng trận Việt Nam- Thái Lan 5 bạn được giải câu hỏi hay 1/ Tunsport (điện thoại: 090 6857806) với câu hỏi: Vì sao đội tuyển bóng đá Việt Nam không gọi tiền vệ đánh chặn vào loại hay nhất hiện nay Ngô Hoàng Thịnh thi đấu King's Cup? 2/ Quang Trung (điện thoại 093 5592938) với câu hỏi: Công Phượng, Văn Thanh không đá chính do phong độ kém hay ông Park muốn xoay tua đội hình hay còn lý do gì khác? 3/ Anh Nguyễn (điện thoại 0985969722) với câu hỏi: Thiếu Đình Trọng do chấn thương, hàng thủ Việt Nam liệu có ổn không và sẽ đá thế nào khi không có một chỉ huy điềm tĩnh như Trọng ở tuyến dưới? 4/ Tố Uyên (điện thoại 0903691101) với câu hỏi: Tuấn Anh đá liệu có tốt sau gần 2 năm vắng mặt do chấn thương? Xin chương trình phân tích kỹ hơn về trường hợp này. Liệu có mạo hiểm không khi ông Park sử dụng anh đá chính? 5/ Bảo Quyên (điện thoại 0909940109) với câu hỏi Alexander Đặng vì sao không được gọi. Liệu điều này có ảnh hưởng gì đến việc cầu thủ Việt kiều muốn quay về đóng góp cho quê hương không? 5 bạn dự đoán đúng tỉ số 1-0 nhanh nhất theo cập nhật thời điểm khi chương trình vừa bắt đầu: 1/ Ti Nguyen (điện thoại 0909011812), 2/ Hằng Hằng (điện thoại 0859203752) ,3/ Nghi Thảo (điện thoại 0705160054), 4/ Đăng Huy (điện thoại 0975901262), 5/ Hà Ngọc Nguyễn Trân ( điện thoại 0946066567) -5 bạn dự đoán đúng người ghi bàn là tiền đạo Nguyễn Anh Đức 1/ Hà Dương (điện thoại 0975512525), 2/ Phạm Thảo (điện thoại 078 4313121), 3/ Trân (điện thoại 090.777.1993), 4/ Đình Duy (điện thoại 0931316855), 5/ Thi Đặng (điện thoại 0523193950) Mỗi bạn đọc sẽ nhận một phần quà từ nhãn hàng bia S 18. Thân mời các bạn được giải liên hệ với Truyền hình báo Thanh Niên hoặc Ban thể thao báo Thanh Niên trong giờ hành chính để đến tòa soạn nhận quà .