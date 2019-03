Truyền hình báo Thanh Niên tường thuật trận U.19 An Giang- SHB Đà Nẵng: An Giang mất 4 trụ cột trước giờ bóng lăn

Đây là trận đấu được Truyền hình báo Thanh Niên sẽ tường thuật trực tiếp lúc 15 giờ trên các trang web www.thanhnien.vn, trang facebook, fanpage báo Thanh Niên và Youtube Thể thao 360. Tham gia tường thuật và bình luận trận đấu có Nhà báo Quang Tuyến, Trưởng ban Thể thao báo Thanh Niên, Nhà báo Trần Tuấn Anh, biên tập viên của Truyền hình báo Thanh Niên.

Một tin không vui đã đến với An Giang trước giờ bóng lăn khi thông báo số 7 của Ban tổ chức đã xử lý kỉ luật đến 6 trường hợp, trong đó có HLV trưởng và 2 cầu thủ U.19 An Giang đã có những va chạm nóng nảy ở lượt trận cuối bảng D vòng loại U.19 trên sân Thành Long giữa An Giang và TP.HCM. Đây là trận đấu quyết định chiếc vé thứ 2 của bảng D lọt vào vòng chung kết sau Becamex Bình Dương nên cầu thủ 2 đội thi đấu đầy quyết tâm nhưng cũng khá nóng nảy.

Vì thế sau khi An Giang thắng 3-2 đã xảy ra một số va chạm thân thể của một số cầu thủ đôi bên. Sau khi có báo cáo của giám sát và phân tích dựa vào băng hình, ban kỉ luật VFF quyết định phạt 4 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 2 trận ngày 8 và 10.3 tại vòng chung kết U.19 với 2 cầu thủ An Giang là Nguyễn Minh Trí (4) và Bùi Phước Đại (3), đồng thời cũng phạt 2 triệu đồng và cấm làm nhiệm vụ ở khu kỹ thuật 2 trận với HLV trưởng của đội An Giang Nguyễn Hồ Nhật Tiến. Cộng thêm trường hợp bị thẻ đỏ của Khưu Thượng Phúc (22), tổng cộng có 1 HLV và 3 cầu thủ An Giang sẽ phải vắng mặt khi gặp SHB Đà Nẵng. 3 trong 4 cái tên kể trên cũng sẽ tiếp tục vắng mặt ở trận đấu thứ hai ngày 10.3 gặp Viettel.

Sự hụt hẫng lực lượng này nhất là cặp trung vệ và hậu vệ cánh chủ lực đều vắng mặt sẽ khiến đội hình An Giang phải có những điều chỉnh gấp rút. Trợ lý HLV Trần Hoàng Linh, người sẽ thay HLV trưởng trực tiếp chỉ đạo cho biết An Giang sẽ phải “liệu cơm gắp mắm” với các hậu vệ còn lại như Nguyễn Thành Nhân (18), Nguyễn Cao Vỹ (16) hay Nguyễn Huỳnh Ngọc Phước (17) nhưng trình độ không hề kém cạnh so với các trụ cột trên. Điều mà ông Linh tự tin là An Giang luôn có tinh thần chiến đấu tốt và luôn đoàn kết mạnh mẽ trên sân nên sẽ biết cách khỏa lấp sự thiếu vắng này bằng quyết tâm chơi lăn xả với hy vọng giành ít nhất 1 điểm.

Trong khi đó SHB Đà Nẵng sau 7 năm không lọt vào bán kết (từ năm 2012 khi giành á quân sau khi thua Đồng Tháp) đang nung nấu hy vọng sẽ tìm lại hình ảnh của một lò đào tạo trẻ chất lượng trước đây. HLV Võ Phước là người từng mát tay khi đào tạo ra lứa của Thái Sung, Đặng Anh Tuấn, Ma Văn Tuấn từng được theo học tại học viện Aspire (Qatar) đang rất tự tin với lực lượng đồng đều khi có đến 19 cầu thủ sinh năm 2001.

Đà Nẵng cũng là 1 trong 2 đội “già dặn” nhất (cùng với SLNA có 20 cầu thủ sinh năm 2001) tại VCK lần này. Ở vòng loại dù SLNA đứng đầu bảng B với 6 trận thắng 2 trận thua nhưng 2 trận thua của đội bóng xứ Nghệ đều trước SHB Đà Nẵng 0-1 (lượt đi) và 0-2 (lượt về)

Với những cái tên như Võ Minh Đan (6), Nguyễn Trọng Nam (11), Nguyễn Văn Thịnh (10), Phạm Bá Thảo (8), Lương Duy Cương (20)..HLV Võ Phước với sự trợ giúp của các trợ lý đầy kinh nghiệm đều là cựu danh thủ Đà Nẵng như Nguyễn Phương Trung (Trung rừng), Nguyễn Đinh Thuần và phó đoàn Đào Quang Hùng cộng thêm lợi thế khi An Giang mất 3 trụ cột và HLV trưởng, hứa hẹn sẽ mang về chiến tích đầu tay cho đội bóng sông Hàn ở VCK. Dù vậy HLV Võ Phước vẫn cho biết sẽ không thể chủ quan vì các đội bóng Tây Nam bộ thường có lối chơi rất máu lửa, đôi chân như đi mượn, ý chí kiên cường mà chiến thắng của Đồng Tháp năm rồi buộc không thể đánh giá thấp An Giang.

Đăng Khoa