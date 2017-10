Từ bạc bẽo thành... béo bở

Dù được xem là nghề bạc bẽo do thường xuyên bị “trảm” nếu không đạt được mục tiêu do lãnh đạo đội bóng đề ra, nhưng vài năm trở lại đây, nhất là khi bóng đá VN ngày một phát triển thì nghề HLV lại trở thành một trong những nghề “béo bở” nhất! Và đó cũng chính là cái giá để đánh đổi cái nghề “bạc” của họ.

Không phải ngẫu nhiên khi hết duyên với đội tuyển VN, ông Mai Đức Chung sẵn sàng từ bỏ cương vị trưởng bộ môn bóng đá để “khăn gói” vào Bình Dương. Nhận lời dẫn dắt CLB Bình Dương, ông Chung biết chắc áp lực sẽ lớn gấp vạn lần cái chức “có tiếng mà không có miếng” ở Tổng cục TDTT. Nhưng bù vào đó, ông sẽ được nhận một mức lương mà chính ông thừa nhận: “Có nằm mơ tôi cũng chưa từng bao giờ mơ thấy! Bởi cả đời tôi gần như chỉ nhận lương theo bậc của công chức nhà nước, kể cả khi tôi làm trưởng bộ môn thì lương cũng chỉ gần 3 triệu đồng/tháng. Tôi đã sắp về hưu nên cũng muốn tăng thêm thu nhập cho mình”.

Theo nguồn tin của TNTT>, mỗi tháng ông Chung được nhận “một cục” là 40 triệu đồng. Nếu CLB thắng hay đá tốt, ông và các cầu thủ sẽ được thưởng thêm. Chẳng hạn như lọt vào bán kết AFC Cup, Bình Dương được thưởng 2 tỉ đồng thì công lao của HLV trưởng được… quy ra tiền mặt là 40 triệu đồng.

“Đồng hạng” với HLV Mai Đức Chung có HLV Vương Tiến Dũng của XM.HP. Ông Dũng đã 3 lần được nâng lương, khi mới dẫn dắt là 30 triệu đồng, sau nửa mùa giải lên 35 triệu đồng và hiện ở mức 40 triệu đồng.

Lương HLV ngoại ở Việt Nam Thông thường, lương của các HLV ngoại ở V.League luôn chênh lệch rất nhiều so với các HLV nội, có khi gấp 10 lần tùy theo khả năng của từng đội bóng. Nguyên nhân chủ yếu là các đội bóng phải hậu đãi các HLV ngoại vì họ phải làm việc trong điều kiện xa lạ nơi đất khách quê người.



Trong số những HLV ngoại từng làm việc ở V.League, HLV Riedl ở XM.Hải Phòng thuộc hàng “top”. Lúc dẫn dắt XM.Hải Phòng đầu V.League 2009, HLV Riedl được trả 12.000 USD/tháng kèm theo nhiều hậu đãi khác về chỗ ở và đi lại. Trong khi đó, HLV người Singapore Robert Lim vừa được bổ nhiệm ở V.Ninh Bình chỉ vào khoảng 3.500 USD/tháng, thấp hơn rất nhiều so với những gì mà HLV Riedl từng được hưởng ở XM.Hải Phòng.



Ở cấp độ ĐTQG, HLV Calisto đang được hưởng mức lương vào khoảng 10.000 USD/tháng. Bản hợp đồng mới mà VFF đề nghị với HLV Calisto có thể tăng gấp rưỡi mức này. Trong khi đó, ở đội tuyển nữ, HLV Trần Vân Phát được hưởng mức lương vào khoảng 2.500 USD/tháng. Nếu tiếp tục ký hợp đồng với VFF, lương của ông Phát có thể tăng gấp rưỡi, vào khoảng 3.500 USD/tháng. A.T

Khi T&T Hà Nội đang chơi ở giải hạng Nhất, HLV Triệu Quang Hà được bầu Hiển trả mức lương 40 triệu đồng/tháng và khi CLB này được lên hạng chuyên nghiệp, cựu tuyển thủ quốc gia được nhận 55 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, khi “khoác áo” CLB Thanh Hóa, HLV họ Triệu chỉ được nhận mức lương 25 triệu đồng/tháng, chưa bằng cầu thủ loại 2 của Ninh Bình.

Ninh Bình được xem lại đội bóng “đại gia” của giải hạng Nhất và chính vì sự mạnh tay chi tiền của bầu Trường là một trong những lý do đưa CLB cố đô này thăng hạng Chuyên nghiệp 2010. Mùa giải 2009, mỗi tháng, tài khoản của của HLV Nguyễn Văn Sỹ đều đặn được chuyển số tiền 45 triệu đồng. Sắp tới đây, HLV người Singapore Robert Lim, người vừa chính thức nhận lời dẫn dắt The Vissai Ninh Bình, sẽ đút ví hằng tháng khoảng 70 triệu đồng. Không phải HLV ngoại nhưng HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng cũng nhận tròm trèm 60 triệu đồng tiền lương (chưa kể thưởng).

Những HLV được nhận lương hẻo nhất trong làng bóng đá Việt (chỉ kể các CLB của V.League) có lẽ là Vũ Quang Bảo và Nguyễn Ngọc Hảo. Quân khu 4 vốn bị xem là đội bóng nghèo nhất giải chuyên nghiệp và vì thế, ông Bảo chỉ được mức lương “khiêm tốn” là 25 triệu đồng/tháng. Hiện tại, Quân khu 4 đã mất tên và chuyển giao sang Navi Bank, ông Bảo phải vào TP.HCM cùng với đội, chấp nhận cảnh xa gia đình nhưng cũng được an ủi khi lương được cộng thêm 20 triệu đồng. Ông Nguyễn Ngọc Hảo mùa giải 2009 cũng nhận lương chưa được 25 triệu đồng nhưng mùa tới, nhờ có nhà tài trợ giàu có hơn, hầu bao ông Hảo vì thế cũng căng ra được nhiều.

“Khủng” nhất có lẽ là mức lương mà Thể Công (trước khi bị bán cho Thanh Hóa) trả cho HLV Lê Thụy Hải ở mùa 2009. Một lần gặp ông Hải trên LĐBĐ VN, chúng tôi đã choáng váng khi nghe ông Hải kể: “Cứ mỗi tháng, đều như vắt chanh, Thể Công lại chuyển vào tài khoản cho tôi 100 triệu đồng. Tài năng của tôi hoàn toàn xứng đáng với số tiền đó”. Nhưng rất không may cho ông Hải, Thể Công đã chơi chật vật và suýt bị xuống hạng. Ông Hải đành chia tay CLB cũ và chia tay luôn số tiền khổng lồ mà không một HLV cấp CLB nào tại VN được hưởng. Ông Hải suýt tái lập “kỷ lục” với “thành tích” 100 triệu đồng/tháng nếu như CLB The Vissai Ninh Bình đồng ý trả lương theo đề nghị này của ông. Số là sau khi sa thải HLV Tavares, Ninh Bình đã đánh tiếng mời ông Hải. Chủ tịch CLB Hoàng Mạnh Trường suýt nữa đã gật đầu nhưng đã rút lại lời mời sau khi có người can, nếu vung ra từng đó tiền, chi bằng thuê béng HLV ngoại. Và thế là ông Robert Lim thế chỗ ông Hải vào phút chót!

Chưa biết ông Hải khôn ngoan hay thiếu sáng suốt khi tự “bình bầu” cho mình mức lương cao chót vót, chỉ biết, mỗi tháng Ninh Bình tiết kiệm được 30 triệu đồng vì lương cho ông Lim “chỉ” là 70 triệu đồng mà thôi!?

Lan Phương