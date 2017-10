Tứ kết Cúp quốc gia 2015: Trọng tài bị 'đánh lừa', HAGL bị loại tức tưởi

SHB.Đà Nẵng (áo cam) để thua trên sân nhà trước Hải Phòng - Ảnh: Đông Nghi SHB.Đà Nẵng (áo cam) để thua trên sân nhà trước Hải Phòng - Ảnh: Đông Nghi Ở trận đấu đáng chú ý khác, SHB.Đà Nẵng được thi đấu trên sân nhà nhưng bất ngờ để thua 1-2 trước Hải Phòng. Đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đã sớm vươn dẫn trước 1-0 với bàn thắng của Nguyên Sa trong hiệp 1, thế nhưng cú đúp của tiền đạo Stevens trong hiệp 2 đã tiễn chân đội bóng sông Hàn ra khỏi Cúp quốc gia 2015. Trên sân Long An, với lợi thế sân nhà ĐTLA đã vượt qua Đồng Nai 4-2 bằng một cuộc ruổi tỷ số nghẹt thở. Đội trưởng Tài Em lập hattrick vào phút 37, 69, 71, bàn còn lại do Thanh Hải ghi. Trong khi đó, tiền đạo Nsi đã lập cú đúp cho đội khách đến từ Đồng Nai.

Tài Em đã lập hattrick giúp ĐTLA vượt qua Đồng Nai - Ảnh: Khả Hòa Tài Em đã lập hattrick giúp ĐTLA vượt qua Đồng Nai - Ảnh: Khả Hòa Trên sân Vinh, SLNA và B.Bình Dương đã cống hiến một trận cầu khá hấp dẫn. Đội khách là những người đã tận dụng tốt những cơ hội làm bàn. Ngay phút 19, Anh Đức đã khiến sân vinh lặng thinh với bàn mở tỷ số. Phía chủ nhà SLNA, Quang Tình đã san bằng tỷ số 1-1 ở phút 47 từ quả phạt đền nhưng sau đó chỉ 2 phút Abbas ấn định tỷ số chung cuộc 2-1 cho B.Bình Dương. Như vậy, hai trận bán kết giữa ĐTLA gặp B.Bình Dương và Hà Nội T&T gặp Hải Phòng sẽ diễn ra vào ngày 5.8. Kết quả tứ kết Cúp quốc gia 2015 SHB.Đà Nẵng 1-2 Hải Phòng* Hà Nội T&T 2-0 HAGL SLNA 1-2 B.Bình Dương ĐTLA 4-2 Đồng Nai (*) đội in đậm giành quyền vào bán kết

Lĩnh Nam