Tự truyện Trái bóng lăn giữa đời tôi: 'Ngô Công' của bóng đá VN

Bị cấp trên giận

Một số đội bóng bị ban tổ chức (BTC) giải kỷ luật cảnh cáo, phạt tiền, thậm chí bị trừ điểm như: Công an Hà Nội, Thừa Thiên-Huế, Công an Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An... Cầu thủ, HLV hiểu rõ lý do kỷ luật. Nhưng lãnh đạo cấp trên của họ lại khác bởi bị cấp dưới giấu giếm, báo cáo sai sự thật. Gay cấn nhất là hai năm liền BTC giải trừ điểm đội Công an Hà Nội. Ai cũng lo cho tôi, ông sờ vào râu hùm rồi! Báo chí, công luận thì hết sức ủng hộ, nhưng lãnh đạo chủ quản của đội bóng đã có những phản ứng đáng kể. Chuyện là thế này. Trận Công an Hà Nội gặp Công an Hải Phòng ở sân Hàng Đẫy, có biểu hiện tiêu cực của một số cầu thủ. Tôi dự định kỷ luật V.M.H, T.T và thủ môn Đ.T.T. HLV đội Công an Hà Nội đến gặp tôi xin đừng treo giò T. và thủ môn, anh ta nói: “Nếu anh kỷ luật hai cậu này thì coi như đội em xuống hạng, còn đá đấm gì nữa”. Họ không xin cho H. Tôi đành ra kỷ luật treo giò một mình H., tuy H. là cầu thủ có tài năng và tôi cũng quý cậu này.

Sau khi đội bóng bị trừ điểm, anh N. thay mặt lãnh đạo Sở cùng ba cán bộ ngành công an với quân phục trang nghiêm đến VFF gặp tôi để làm việc. Lúc đầu tôi cũng hơi chột dạ. Lúc đầu anh N. nói: “Anh em có phản ảnh là anh Hà mặc cảm với ngành công an vì mấy năm trước đã va chạm với một cảnh sát giao thông”. Tôi cười chua chát nói: “Vậy thì các anh chưa biết lý lịch của tôi rồi, bố tôi từng làm trưởng ty công an từ năm tôi còn nhỏ. Quyền lợi gia đình tôi gắn liền với ngành công an trong nhiều năm và rất tự hào với những đóng góp của bố. Trong xã hội, nói đến công an là người ta nghĩ đến những anh cảnh sát hình sự, những chiến sĩ đang giữ gìn an ninh, trật tự xã hội. Còn trong bóng đá, một nhóm cầu thủ đang có những hành động tiêu cực, làm ảnh hưởng đến hình ảnh người công an nhân dân. Đáng lẽ các anh phải ủng hộ BTC giải với những việc làm vừa qua mới đúng chứ. Đối với chúng tôi, các đội bóng đều bình đẳng như nhau”.

Thời gian này tôi đánh tennis cùng sân với anh Phạm Chuyên, Giám đốc Sở Công an Hà Nội, và hay đứng đôi cùng anh. Anh hơn tôi bốn tuổi và tôi luôn tôn trọng anh. Sau vụ việc đội Công an Hà Nội bị trừ điểm vì đã nhường điểm cho đội Thừa Thiên-Huế tại sân Tự Do, anh đã giận tôi một thời gian. Nhưng sau này anh hiểu hơn về đội bóng và những việc VFF cần làm nên đã thông cảm. Nay thi thoảng anh em gặp nhau, cùng uống vài cốc bia ở quán “Bầu Bạn” Q.Cầu Giấy rồi hoài niệm.

Từng khuyên Đoàn Ngọc Hải đừng theo nghiệp cầu thủ

Sau một số vụ việc, tôi đã nghiêm minh xử lý kỷ luật các đội bóng, cá nhân nên được báo chí gọi là “Ngô Công”. Họ so sánh tôi với Bao Công cũng quá lời, nhưng nghe thấy thích. Hậu quả để lại thì cũng “ghê người”. Sinh ra nhiều kẻ thù rồi có kẻ mượn gió bẻ măng, xúi giục, kích động… Nhưng tôi luôn nghĩ: “Việc cần làm là phải làm bằng được, dù phải trả giá”.

Trong số cầu thủ bị kỷ luật, tôi nhớ có cầu thủ Văn Sỹ Sơn của đội Sông Lam Nghệ An bị treo giò 4 trận. Có người bắn tin đến tôi: “Chết rồi anh Hà ơi, thằng này có hàng nóng (súng lục) đấy, nó trả thù thì nguy”. Đấy là người ta đồn vậy. Chắc gì cậu ta có súng, và nếu có chắc gì dám bắn. Nghĩ vậy nên tôi không sợ. Cũng cần nói thêm là Sơn sinh ra trong một gia đình có truyền thống bóng đá. Thập niên sáu mươi khi tôi còn là cầu thủ trong đội Thể Công trẻ thì bố Sơn là Văn Sỹ Chi đá cho đội Quân đội và tuyển quốc gia.

Nói đến những gia đình có truyền thống bóng đá, tôi chợt nhớ đến Đoàn Ngọc, người cùng tôi được tuyển vào đội Thể Công trẻ từ năm 1964. Ngọc có cậu con trai là Đoàn Ngọc Hải cũng rất mê bóng đá. Hai bố con nhờ tôi tạo điều kiện để Hải được đá trong một đội hạng cao. Tôi đã gửi gắm anh Nguyễn Văn Vinh (lúc này đang là HLV đội Long An) đưa Hải vào đội tập luyện. Tuy Hải có tốc độ và kỹ thuật khá tốt nhưng tuổi đã lớn. Tôi thành thực khuyên: “Nên để Hải học đại học, đi làm kinh tế... vì không phải ai cũng trở thành Ba đẻn, Cao Cường được”. Sau đó phần nào lời khuyên của tôi đã có tác dụng. Nay Đoàn Ngọc Hải là Phó chủ tịch Q.1, TP.HCM đang nổi như cồn vì là người kiên quyết chống tiêu cực, đi đầu trong chủ trương lập lại trật tự ở quận trung tâm TP.

Ngô Tử Hà