Tự truyện Trái bóng tròn giữa đời tôi: Những chuyện cười ra nước mắt

Liên đoàn mất đoàn kết nội bộ

Tình trạng bóng đá đang rất èo uột thì năm 1995 Công ty Strata đã môi giới để Tập đoàn Dunhill tài trợ cho bóng đá VN. Đây thật sự là một liều thuốc hồi sinh cực mạnh để bóng đá phát triển.

Thời gian này tôi thuộc biên chế của bộ môn bóng đá Tổng cục TDTT nhưng trên thực tế là gánh vác công việc chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá VN (VFF). Trong tổ chức xã hội này chỉ vài ba người làm việc thôi, còn lại toàn là diện “mặt trận”, cơ cấu vào cho đủ mâm đủ cỗ thôi. Nhiệm kỳ này có điều đặc biệt là ông Tấn Minh từ Chi cục Thuế TP.HCM được kéo sang làm Phó chủ tịch phụ trách tài chính. Và cũng từ đây nảy sinh mâu thuẫn với ông Tổng thư ký Trần Bẩy.

Ông Tấn Minh có năng lực làm kinh tế tốt, còn ông tổng thư ký đã từng phụ trách bộ môn bóng đá và nay vẫn kiêm chức này ở cơ quan quản lý nhà nước. Người ta muốn lôi kéo tôi ủng hộ ông Tấn Minh, loại trừ ông Trần Bẩy. Tuy vậy, ở phương diện nghề nghiệp, tôi lại cùng quan điểm chuyên môn với ông Trần Bẩy, không thể làm khác được. Trong khi đó ông Thanh Toàn là Phó giám đốc Sở TDTT TP.HCM kiêm Phó tổng thư ký lại là chiến hữu với ông Tấn Minh. Nên ông tổng thư ký cũng gặp trở ngại trong công việc. Phía nào cũng muốn tranh thủ lôi kéo, nhưng tôi chẳng theo ai cả. Cứ công việc mà làm thôi. Cái gì đúng thì nói đúng, sai thì nói sai.

Đầu năm 1995, lãnh đạo Tổng cục TDTT đã quyết định tôi làm Trưởng bộ môn bóng đá. Có người lại gợi ý tôi: “Mày biết nghe lời chút đi, đừng cứng đầu cứng cổ quá thì làm tổng thư ký luôn!”. Nhưng cái cổ của tôi nó vẫn cứng từ xưa mất rồi.

Như tôi kể ở trên, từ ngày VFF có nhà tài trợ, đương nhiên là có tiền, mà chia chác không sòng phẳng là có chuyện. Thế rồi thanh tra nhà nước vào cuộc. Nghe nói họ lôi ra điều này, điều nọ, không giải thích được. Lo nhất thời điểm này là ông phó chủ tịch phụ trách tài chính, ông tổng thư ký và phó tổng thư ký. Rắc rối xung quanh chuyện chia nhau 10% của nhà tài trợ, rồi lẫn lộn giữa tài khoản của VFF và liên đoàn bóng đá địa phương.

Cầu thủ Synsmaster chuyền bóng cho Synsmaster

Còn nhiều chuyện cười ra nước mắt khác liên quan đến VFF. V-League năm 1999, không biết tổng thư ký thỏa thuận với nhà tài trợ thế nào mà các cầu thủ đá trên sân không được in tên sau lưng áo, một chuyện lạ đời. Ai cũng mang tên nhà tài trợ Synsmaster. Báo giới phê phán dữ dội. Trên sóng truyền hình, bình luận viên Long Vũ đã khôi hài tường thuật: “Cầu thủ Synsmaster chuyền bóng cho Synsmaster, rồi Synsmaster lại tạt sang ngang cho Synsmaster và Synsmaster sút, nhưng đã bị Synsmaster chặn lại...”. Tôi phải gọi điện vào TP.HCM trao đổi với đại diện Công ty môi giới Strata để thỏa thuận lại. Các đội bóng, cầu thủ đều rất phấn khởi vì đã được “trả lại tên cho em”. Nhưng sau đó ít ngày tôi nhận được bức điện của ông Kasmery - lãnh đạo công ty gửi từ London với nội dung: “Phạt Liên đoàn Bóng đá VN số tiền 35.000 USD vì đã tự ý thay đổi áo khi nhà tài trợ chưa đồng ý”. Nhưng sau thì họ không phạt nữa. Cũng may, vì nếu không tôi sẽ bỏ tiền túi ra bồi thường.

Mùa giải 1997, trận đấu giữa đội Vĩnh Long với An Giang tại sân Vĩnh Long. Trọng tài chính Trương Thế Toàn thổi cho An Giang hưởng quả phạt đền đúng luật. Tỷ số 1-1 dẫn đến đội Vĩnh Long phải xuống hạng. Các cầu thủ và khán giả cho rằng trọng tài bênh đội An Giang, nên đã xông vào đuổi đánh trọng tài, dẫn đến vỡ trận. Cũng may là Trương Thế Toàn chạy zic zắc rất nhanh và khó đuổi kịp nếu không bị ăn đòn. Khi biết sự việc, tôi gọi điện ngay cho Giám đốc Sở TDTT Vĩnh Long Trần Quốc Bình (tức Chín Thơm) nói: “Chín Thơm ơi, cậu phải buộc cầu thủ trở lại sân đá tiếp. Nếu bỏ cuộc thì sẽ bị kỷ luật nặng lắm đấy”. Sau đó, thường vụ liên đoàn quyết định đội Vĩnh Long phải xuống hai hạng.

Theo điều lệ giải, nếu đội bóng nào bị loại khi giải đang tiến hành, kết quả của các đội bóng khác đá với đội đó đều bị hủy bỏ. Riêng đội Đà Nẵng đã thắng đội Vĩnh Long cả trận lượt đi và lượt về, như vậy sẽ bị mất đi 6 điểm, dẫn đến nguy cơ xuống hạng. Anh Nguyễn Bá Thanh (Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng) gặp tôi đề nghị sửa điều lệ vì: “Đội Đà Nẵng bị xuống hạng thì oan uổng quá”! Tôi đã phải nói rõ anh và những người hoạt động bóng đá Đà Nẵng hiểu là không thể làm khác được. Phải tuân thủ điều lệ giải. Và Đà Nẵng bị xuống hạng.

Ngô Tử Hà