Tuyển Đài Loan tập kín, HLV Hữu Thắng luyện bài phòng ngự cho học trò

Tuyển Đài Loan tập kín, quyết đánh bại tuyển Việt Nam Đội tuyển Đài Loan đã có mặt tại Hà Nội lúc 10 giờ 30 trưa nay và quyết tâm giành trọn 3 điểm trước thầy trò HLV Hữu Thắng để nuôi hy vọng vào vòng chung kết giải châu Á - Asian Cup 2019. Các cầu thủ Đài Loan tập nhẹ tại sân phụ Mỹ Đình - Ảnh: Minh Tú Các cầu thủ Đài Loan tập nhẹ tại sân phụ Mỹ Đình - Ảnh: Minh Tú HLV trưởng Chen Kuei-je đã mang đến Việt Nam những cầu thủ tốt nhất của hòn đảo này với mục tiêu rõ ràng có một trận thắng, qua đó nuôi hy vọng tới Asian Cup 2019 nhờ vị trí thứ 4 có thành tích tốt nhất ở vòng loại.



Ngay sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, HLV Chen Kuei-je đã yêu cầu các học trò nhanh chóng sắp xếp đồ đạc và lên xe tới khách sạn Crowne Plaza, nơi đội đóng quân. Chiều nay, đội tuyển Đài Loan đã có buổi tập đầu tiên trên sân phụ Mỹ Đình. Với mục tiêu giành chiến thắng, ban huấn luyện đội bóng này hạn chế tối đa những thông tin có thể khiến đối thủ Việt Nam “bắt bài”.



HLV Chen Kuei-je đã ra thông điệp cấm cửa cánh phóng viên hoàn toàn. Theo đó, chỉ duy nhất buổi tập làm quen sân Mỹ Đình, báo giới được phép tác nghiệp 15 phút đầu buổi. Những buổi tập còn lại, cánh báo chí không được phép tác nghiệp. Tuy nhiên, do tác động từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam, buổi tập đầu tiên này đội khách vẫn mở cửa 15 phút đầu.



