'Tuyển futsal Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho lần đầu tiên dự World Cup'

LỊCH THI ĐẤU CỦA TUYỂN FUTSAL VIỆT NAM TẠI WORLD CUP Vòng bảng 6 giờ (giờ VN) ngày 12.9: Việt Nam vs Guatemala (Coliseo El Pueblo, Cali) 8 giờ ngày 15.9: Paraguay vs Việt Nam (Coloseo El Pueblo, Cali) 6 giờ ngày 18.9: Ý vs Việt Nam (Coliseo Bicentenario, Bucaramanga)