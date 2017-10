Tuyển futsal Việt Nam kết thúc chuyến tập huấn ở Tây Ban Nha

Hai trận giao hữu cùng tuyển futsal Argentina Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá Argentina, hai trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Argentina sẽ được tổ chức ở nhà thi đấu của CLB Newell's Old Boys Futsal. Lịch thi đấu sẽ được đôn sớm lên một ngày, là các ngày 31.8 và 3.9 do CLB Newell's Old Boys Futsal phải thi đấu ngày 4.9 tại nhà thi đấu này.