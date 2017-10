Tuyển futsal Việt Nam thua Kyrgyzstan 2-4

Khi VN bất ngờ quật ngã Hàn Quốc với tỷ số 7-3, báo chí khu vực đã cho đây là một thành tích tuyệt vời của đại diện Đông Nam Á. Bản tin trên trang web AFC giật tít: “Đại diện Đông Nam Á Thái Lan, Việt Nam thắng đẹp”. Người chơi hay nhất trong trận đấu này là Trọng Thiện với 3 bàn ghi được. Tiền đạo Bá Tuấn cũng ghi được 2 bàn, các bàn còn lại do Hoàng Giang và Hoàng Vinh ghi.

Sau khi đánh bại Hàn Quốc, VN tiếp tục thi đấu trận thứ hai với Kyrgyzstan, nếu cầm hòa với đội bóng Trung Á này, cửa vào vòng hai của VN sẽ rộng mở. Tuy nhiên, trước khi trận đấu diễn ra tuyển VN đã gặp bất lợi khi thủ môn Phước Anh và Duy Khánh không thể thi đấu do chấn thương. Dù vậy, VN vẫn nhập cuộc rất tốt và chơi ngang ngửa với đối phương ở 15 phút đầu tiên. Đáng tiếc do quá ham dâng cao tấn công, VN đã bị đối phương phản đòn và Dilsha đã nhanh chân mở tỷ số cho đội bóng Trung Á. Đầu hiệp 2, VN nhận thêm 2 bàn thua ở các phút 21 và 25 do công Abek và Nurkan. Sau khi bị dẫn 3 bàn, các cầu thủ VN đã vùng lên mạnh mẽ và nhanh chóng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 do công Hoàng Vinh và Bá Tuấn ghi. Sau đó, Kyrgyzstan đã ấn định tỷ số 4-2 do công Kadyrov cũng từ chấm đá phạt 10m. Sau trận đấu, HLV Sergio đã ôm mặt khóc nức nở vì đội bóng của ông đã bỏ lỡ cơ hội lần đầu tiên có mặt ở vòng hai VCK futsal châu Á.

Thành Thắng