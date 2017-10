Tuyển nữ Futsal Việt Nam dừng cuộc chơi ở Hàn Quốc

Bên lề Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2013 * 4 môn thi đấu sáng mai (29.6): Sau Futsal, VN sẽ bước vào tranh tài đồng loạt ở 4 môn gồm Indoor kabaddi, E Sport, Muay và Billiards. Trong môn Indoor Kabaddi, nữ VN sẽ gặp Thái lan lúc 9 giờ, tiếp theo E Sport VN sẽ đấu với Đài loan (hoặc Trung Quốc). Ở môn billiards, Đoàn thị Ngọc lệ thi đấu nội dung 6 banh đỏ gặp đối thủ Malaysia và Kiều Thiên Khôi ở nội dung 6 banh đỏ gặp VĐV Macau. Trong môn muay lúc 11 giờ VN sẽ thi đầu 2 hạng cân của Võ Văn Đài hạng cân 63, 5 kg gặp võ sĩ Ấn Độ và Phan Thị Ngọc Linh hạng cân 54 kg gặp võ sĩ Lào. * Nguyễn Trần Duy Nhất hạnh phúc. Hồ hởi sau kết quả bốc thăm, HLV Giáp Trung Thang của bộ môn muay cho biết, trong 5 hạng cân của VN thì Trương Quốc Hùng hạng cân 75kg may mắn nhất khi được miễn vòng đầu và sẽ gặp người thắng trong trận giữa Lào và Malaysia. Nếu thắng Hùng sẽ chắc chắn có huy chương. Nhưng điều mà ông Thang cảm thấy vui và sau khi thông báo cả Duy Nhất cũng cảm thấy hạnh phúc chính là hạng cân của anh không có võ sĩ Thái Lan đăng ký. Điều đó có nghĩa cơ hội giành HCV của Duy Nhất sẽ rất lớn. Tuy nhiên Duy Nhất cũng phải cảnh giác vì đối thủ trận đầu của anh đến từ Trung Á là Kyrgyzstan. * E Sport bốc thăm đã thấy huy chương. Do nội dung League of Legends chỉ có 4 đội đăng ký thi đấu vòng tròn một lượt nên sau khi bốc thăm xếp lịch, phó đoàn thể thao VN Mai Bá Hùng cho biết VN nhiều khả năng cầm chắc huy chương đồng vì 3 đối thủ Đài Loan, Hàn Quốc và Trung Quốc từng so tài với chúng ta trong nội dung này và VN có cơ hội để thắng 1 trong 3 đội này để có huy chương. * Cổ động viên tại Hàn Quốc ủng hộ VN. Ngoài các CĐV đến từ VN, trong các trận futsal của đội tuyển VN còn có sự xuất hiện của rất nhiều kiều bào đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc.

Cổ động viên Việt Nam tại Incheon, Hàn Quốc Các cổ động viên này đã thiết kế các băng rôn dài 6m rất đẹp mắt với dòng chữ “Việt nam chiến thắng”, “Việt Nam fair play” cùng các hình thức cổ động khác để tiếp lửa cho đội tuyển VN. Có những kiều bào còn đưa cả gia đình có chồng người Hàn Quốc đến cổ vũ rất khí thế, tạo nên những hình ảnh rất đẹp trên khán đài.