Tuyển nữ giúp tuyển nam Việt Nam lấy lại thể diện trước người Thái

Trong tháng 12 vừa qua tuy không có trận giao hữu quốc tế nào nhưng tuyển Việt Nam vẫn tăng thêm được 9 điểm và vươn lên thêm được 1 bậc, xếp hạng 146 thế giới.

Đội tuyển Việt Nam chỉ tăng đúng 1 bậc lên vị trí thứ 146 với 209 điểm, đồng nghĩa với việc bị Thái Lan bỏ xa đến 25 bậc trên bảng xếp hạng. Việt Nam cũng bị đội xếp thứ 2 khu vực Đông Nam Á là Philippines bỏ xa đến 11 bậc. Thái Lan cũng chính là đội tăng hạng nhiều nhất thế giới tháng vừa qua.



Trên bình diện châu Á, đứng đầu là Iran (hạng 43), theo sau là Hàn Quốc (51). Nhật Bản (53), Úc (59) và UAE (64).

Ở Top 10 thế giới hoàn toàn không có sự thay đổi nào xảy ra khi dẫn đầu vẫn là tuyển Bỉ (1494 điểm). Bám sát phía sau lần lượt là Argentina (1.455 điểm), Tây Ban Nha (1.370) điểm và Đức (1.347 điểm).



Một số đội bóng lớn khác trên thế giới có thứ hạng như sau: Brazil (6), Bồ Đào Nha (7), Anh (9), Hà Lan (14), Ý (15).

Sau khi có bảng xếp hạng FIFA cho môn bóng đá nam, các đồng nghiệp nữ cũng đã biết được thứ hạng của mình theo công bố mới nhất của Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA).

Đội tuyển nữ Việt Nam đã nhảy 4 bậc và soán ngôi của Thái Lan để xếp thứ 29 thế giới - Ảnh: Khả Hòa Đội tuyển nữ Việt Nam đã nhảy 4 bậc và soán ngôi của Thái Lan để xếp thứ 29 thế giới - Ảnh: Khả Hòa

Theo bảng xếp hạng mới nhất do FIFA công bố, đội tuyển nữ Việt Nam đã có sự tiến bộ và cải thiện được thứ hạng so với các quốc gia khác trên thế giới.Dù chỉ tăng một điểm so với tháng 12 tuy nhiên với việc các đối thủ khác đều giảm điểm, nữ Việt Nam đã nhảy 4 bậc và soán ngôi của Thái Lan để xếp thứ 29 thế giới. Với vị trí mới, thầy trò HLV Mai Đức Chung hiện đang đứng hạng 6 tại châu Á sau Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Úc, Trung Quốc và Hàn Quốc. Đây đều là những đối thủ rất mạnh mà nữ Việt Nam sẽ phải chạm trán ở vòng loại cuối cùng Olympic 2016 (Brazil) trong thời gian sắp tới.Trong khi đó, 10 vị trí đầu tiên trên bản đồ bóng đã nữ thế giới vẫn không có sự đổi chủ dù các quốc gia đều có sự tăng giảm điểm số khác nhau. Mỹ vẫn đang dẫn đầu với 2.180 điểm, tụt 9 điểm so với tháng trước. Xếp sau đó là Đức, Pháp, Nhật và Anh. Trong Top 10 thế giới còn có hai đại diện của châu Á khác là CHDCND Triều Tiên (hạng 6) và Úc (hạng 9) trong khi Trung Quốc đứng hạng 17 và Hàn Quốc là 18.Ở vòng loại Olympic Rio khu vực châu Á, Việt Nam sẽ phải lần lượt đối đầu với các 5 quốc gia trên, nhưng với trình độ hơn hẳn của đối thủ, rất khó để thầy trò HLV Mai Đức Chung tạo nên bất ngờ tại vòng loại sắp tới.Bảng xếp hạng FIFA tiếp theo sẽ được công bố ngày 4.2.2016.