Tuyển nữ thiếu hụt lực lượng

Vừa nhậm chức Trưởng phòng bóng đá nữ LĐBĐ VN (VFF) chưa được bao lâu, ông Trương Hải Tùng đã phải đích thân gọi điện từ Nam chí Bắc để tìm HLV cho đội tuyển nữ, rồi lại thuyết phục các cựu binh như Kim Chi hay Đào Thị Miện ở lại đội tuyển để dự giải châu Á bởi: “Các em mà không đi lần này thì đội sẽ hẫng hụt mất!”.

Điều ông Tùng lo lắng đã khắc họa rõ nét thực trạng đáng báo động của bóng đá nữ VN. Sau khi đoạt HCV SEA Games 25, HLV Trần Vân Phát (giờ đã là cựu HLV đội nữ quốc gia - PV) tuyên bố đã đến lúc bóng đá nữ VN phải vươn ra tầm châu lục. Tuy nhiên trong hoàn cảnh hiện tại, ước muốn của ông Phát xem ra khá viển vông. Khi một số trụ cột xin chia tay, rồi lượt đi giải vô địch bóng đá nữ vừa qua lại không phát hiện được nhân tố nào thật sự nổi bật, khiến cho tuyển nữ đến nay vẫn chưa thể công bố danh sách.

Một tuyển trạch viên của VFF than thở rằng, tuyển nữ VN phải rất lâu mới tìm được một tiền vệ trái hay như Văn Thị Thanh. Hiện tại, dự bị của Thanh là Từ Thị Phụ lại đạt phong độ không ổn định ở Hà Nội Tràng An 1. Một cầu thủ trẻ cũng chơi được ở vị trí của Thanh là Vũ Thị Nhung (cũng thuộc Hà Nội Tràng An 1) có thể được gọi vào đội tuyển lần này nhưng trình độ và kinh nghiệm vẫn còn non nớt.

Thông thường, 10 ngày trước khi tuyển tập trung, VFF phải gửi danh sách để Tổng cục TDTT ra quyết định triệu tập. Nhưng đợt này, VFF đành phải hoãn lại vì nhiều nguyên nhân. Một vài trường hợp phải đặt lên bàn cân vì chất lượng chưa đủ để khoác áo đội tuyển. Tuyển trạch viên VFF nói bản thân ông chỉ chấm tương đối được 3 cầu thủ mới cho tuyển lần này là tiền đạo Lê Thu Thanh Hương, tiền vệ trung tâm Tuyết Dung - đều của Hà Nam; Vũ Thị Nhung. Còn ông Vũ Bá Đông - người sắp trở thành tân HLV trưởng đội nữ, lại tỏ ra thận trọng: “Tôi chưa nhận được quyết định nên chưa dám phát biểu gì nhiều. Nếu cấp trên giao việc thì tôi sẵn sàng nhận nhưng có lẽ tôi phải lên một kế hoạch rất kỹ vì phải đương đầu với rất nhiều thử thách”.

Lan Phương