Tuyển nữ Việt Nam hội quân chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2016

* Ông Mai Đức Chung và trợ lý Kim Chi được bầu vào Hội đồng HLV quốc gia

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 5.1.2016 để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 Olympic Brazil 2016.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ không có nhiều xáo trộn về nhân sự - Ảnh: Khả Hòa Tuyển nữ Việt Nam sẽ không có nhiều xáo trộn về nhân sự - Ảnh: Khả Hòa

So với đợt tập trung vào tháng 7.2015 dưới thời HLV Nhật Bản Takashi, danh sách đội hầu như không có sự thay đổi đáng kể bởi tân HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung không muốn xáo trộn nhân sự.



Những trụ cột của đội vẫn giữ nguyên như thủ môn Nguyễn Kiều Trinh, Trần Kim Thanh, hậu vệ Chương Thị Kiều, Trần Thùy Trang, Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Hải Hòa, Bùi Thị An, Dương Thị Lan; tiền vệ Nguyễn Tuyết Dung (Quả bóng vàng nữ 2014), Nguyễn Thị Liễu, Trần Nguyễn Bảo Châu; Tiền đạo Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phạm Hải Yến.



Tuy nhiên, đội sẽ thiếu vắng hậu vệ Trần Hồng Nhung vì vừa phẫu thuật đầu gối. Ông Chung dự kiến sẽ triệu tập trở lại tiền vệ Nguyễn Minh Nguyệt (Hà Nam) nhưng cô đang do dự, không muốn lên tuyển đợt này vì một số lý do khác nhau.



Trợ lý cho ông Chung vẫn sẽ những gương mặt quen thuộc như Vũ Bá Đông, cựu tuyển thủ Đoàn Kim Chi (HLV trưởng đội bóng đá nữ TP.HCM), Nguyễn Kim Hồng.



Tại vòng loại thứ 3 Olympic Brazil, đội nữ Việt Nam sẽ đối đầu với những đội tuyển thượng thặng tại bảng A gồm: Gặp Trung Quốc ngày 29.2, gặp Úc ngày 2.3, gặp CHDCND Triều Tiên ngày 4.3, gặp Nhật Bản ngày 7.3, gặp Hàn Quốc ngày 9.3.



Hai đội xuất sắc nhất bảng sẽ được quyền thi đấu tại Olympic. Cơ hội để VN đi tiếp đến vòng đấu cuối cùng là cực thấp nhưng theo ông Mai Đức Chung: “Chúng tôi sẽ phấn đấu thể hiện một lối chơi đẹp và đạt kết quả tốt nhất có thể”.

Như chúng tôi đã đưa tin, ông Nguyễn Sỹ Hiển đã được các CLB tín nhiệm giới thiệu vào chức danh chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia. Hội đồng còn có 4 thành viên khác, trong đó có HLV trưởng đội nữ Mai Đức Chung và trợ lý Đoàn Kim Chi. Đây là lần đầu tiên, một nhân vật nữ được xuất hiện trong danh sách hội đồng này. Hai thành viên còn lại là HLV CLB Hà Nội T&T Phan Thanh Hùng và HLV CLB SHB Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức. Nếu ông Hùng là tân binh thì cựu danh thủ Huỳnh Đức vốn là ủy viên Hội đồng HLV quốc gia nhiệm kỳ 4.

Lan Phương