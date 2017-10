Tuyển thủ Iraq quá cao so với Việt Nam

Tuyển VN sẽ bị trừ 3 điểm nếu đốt pháo sáng



Trong cuộc họp giữa VFF và Tiểu ban an ninh của BTC trận đấu vào chiều qua, nhiều vấn để liên quan đến đảm bảo an ninh và an toàn cho 2 trận vòng loại World Cup gặp Iraq và Thái Lan được đặt ra.

BTC đưa ra khuyến cáo từ FIFA và AFC rằng nếu khán giả đốt pháo sáng trên khán đài sân Mỹ Đình (điều đã từng xảy ra ở một số trận đấu giao hữu của đội tuyển và đội U.23 VN), thầy trò HLV Miura sẽ bị FIFA phạt rất nặng, có thể bị trừ 3 điểm hoặc không được thi đấu trên sân nhà mà phải đến sân trung lập.