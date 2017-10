Tuyển thủ nữ Kim Tiến ngã từ tầng 3 xuống

Tại đây, các bác sĩ đã chiếu chụp và xác định Tiến bị chấn thương vùng hàm mặt và rất may chưa thấy dấu hiệu của chấn thương sọ não. Tuy mặt và tay chân bị trầy xước nhưng không bị gãy. Đến 20 giờ cùng ngày, Tiến đã tỉnh lại nhưng vẫn chưa nói được vì môi bị dập, sưng và chảy máu do đập quá mạnh vào gạch. Các tuyển thủ khác cho biết, nguyên nhân ngã của Tiến, có thể do trèo lên ban công để phơi quần áo và bị trượt chân ngã.

Hôm qua 4.5, Tiến đã được khâu vùng mặt và đã bắt đầu nói được chút ít. Ngày 7.5, đội tuyển nữ VN sẽ lên đường sang Thành Đô (Trung Quốc) tập huấn và thi đấu vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á. Kim Tiến sẽ không thể có mặt, song BHL không có ý định gọi cầu thủ khác bổ sung bởi hiện tại đội có 22 cầu thủ mà theo điều lệ giải, mỗi đội tuyển được đăng ký tối đa 23 cầu thủ. Kim Tiến (sinh năm 1984) là cựu cầu thủ Quảng Ngãi và đã ra Hà Nội đầu quân được 8 năm.

Phương Anh