Tuyển thủ quốc gia Nguyễn Phong Hồng Duy truyền lửa cho bóng đá nhi đồng

Cũng như các đồng đội Trần Nguyên Mạnh và Phạm Xuân Mạnh từng động viên các cầu thủ thiếu niên U.13 tại giải đấu ở Nghệ An cách đây chưa lâu nay đến lượt Nguyễn Phong Hồng Duy đã xuất hiện ở Đak Lak để động viên và cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ nhí tại giải bóng đá nhi đồng toàn quốc Cúp Kun Siêu Phàm.

Trong phần giao lưu, Hồng Duy đã nói với các em “ Các bạn hãy tư tin và cố gắng trao dồi, rèn luyện. Tương lai các bạn còn rất dài ở phía trước. Chắc chắn sự nỗ lực nào cũng được đền bù xứng đáng. Một ngày không xa các bạn sẽ trở thành những hạt nhân của bóng đá Việt Nam”. Hồng Duy cũng nêu ra nhiều tấm gương chơi hay ở bóng đá nhi đồng cũng đã phát triển tài năng và giờ đây trở thành trụ cột của tuyển quốc gia. Như trường hợp của Văn Toàn đá cho nhi đồng Hải Dương và Đoàn Văn Hậu đá cho nhi đồng Thái Bình bây giờ đều đang tỏa sáng

Nhiều sự động viên dành cho cầu thủ nhi đồng Bảo Long

Bà H'Yim Kđoh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Phan Khuê - Tổng Biên tập Báo Nhi đồng cùng với nhiều vị lãnh đạo khác cũng đã góp phần truyền lửa cho thế hệ cầu thủ nhí bằng những cái ôm thặt chặt và bắt tay khích lệ tinh thần thi đấu, kêu gọi từng cầu thủ hãy quyết tâm thể hiện mình, chứng tỏ năng lực chuyên môn một cách tốt nhất.

Trong ngày khai mạc, chủ nhà Đắk Lắk đã không thể cầm cự được với sức mạnh của đội đương kim vô địch của giải này năm 2018 Sông Lam Nghệ An. Với lối đá phối hợp ăn ý, kỹ thuật cá nhân tốt các cầu thủ U11 Sông Lam Nghệ An đã có chiến thắng cách biệt 3-0 trước U11 Đắk Lắk. Kết qủa các trận đấu khác: Phú Yên thắng TP.HCM với tỷ số 1-0, Tuyên Quang hoà Bình Định 2-2. Thái Nguyên- SHB Đà Nẵng 0-1, Văn Tâm Đồng Nai-Hưng Yên 2-4, Quảng Ngãi- Thành Khiết Q 8 6-3, Hà Nội- Thanh Hóa 2-0, PVF- Hải An Tây Ninh 7-1. Giải tiếp diễn mỗi ngày kết thúc ngày 2.8

Các pha bóng diễn ra hào hứng, sôi động Bảo Long