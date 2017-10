Tuyển thủ quốc gia ở VCK U.21

VCK U.21 năm nay có giá trị tiền thưởng rất cao. Đội vô địch nhận được cúp, cờ, bảng danh vị, 30 HCV và 250 triệu đồng (do nhà tài trợ kim cương Techcombank trao); đội hạng nhì nhận cờ, bảng danh vị, 30 HCB và 120 triệu đồng (do nhà tài trợ vàng Sabeco trao); đồng hạng ba: cờ, bảng danh vị, 30 HCĐ và 60 triệu đồng. Giải phong cách gồm cúp, cờ, 40 triệu đồng (do Công ty Thái Sơn Nam trao). Cầu thủ xuất sắc theo điều lệ có cúp, cờ, 15 triệu đồng, được nhà tài trợ kim cương Techcombank trao thêm 200 triệu đồng. Vua phá lưới: cúp, cờ 10 triệu đồng (do Yến sào Khánh Hòa trao). Thủ môn xuất sắc: cúp, cờ, 10 triệu đồng (do Thái Sơn Nam trao). Trọng tài hoàn thành nhiệm vụ: cờ, 10 triệu đồng (do nhà tài trợ vàng Sabeco trao). Giải fair play từng trận: 1 triệu đồng (vòng bảng), 2 triệu đồng (bán kết), 3 triệu đồng (chung kết), do Công ty tư vấn DP trao). Giải cầu thủ ghi bàn đầu tiên, cầu thủ xuất sắc từng trận: 1 triệu đồng (vòng bảng), 2 triệu đồng (bán kết), 3 triệu đồng (chung kết). T.K