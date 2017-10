Tuyển thủ quốc gia sa sút phong độ

Công Vinh (9) bị vô hiệu hóa trên sân Long An, còn Như Thành “đuối’ trước tiền đạo Samson của Đồng Tháp - Ảnh: Khả Hòa - Dương Thu

Thủ môn Dương Hồng Sơn hiện vẫn chưa lấy lại hình ảnh của mình và cũng chưa biết anh có còn được gọi vào đội tuyển trở lại hay không sau xì-căng-đan mất hộ chiếu. Hồng Sơn dù rất cố gắng nhưng anh vẫn không chỉ huy tốt hàng thủ như thuở nào, để lọt 2 bàn dễ dàng trên sân Long An. Ở hàng thủ, gây thất vọng nhất chính là Vũ Như Thành. Trên sân Cao Lãnh, Thành chơi như mơ ngủ, nhiều lần để cho tiền đạo đối phương vượt qua. Phước Tứ cũng chưa lấy lại phong độ khi phạm khá nhiều lỗi từ trận thua Bình Dương (BD) 2-6 đến trận thua Hòa Phát. Quang Thanh gần đây cũng không còn cho thấy anh là “ông chủ” hành lang phải ở đội BD. Tuyến giữa cũng đáng lo khi Vũ Phong mất dần sự bén nhạy. Minh Châu, Tấn Tài cũng thiếu đi độ sắc sảo. Còn hàng trên, Quang Hải trận hay trận dở, Việt Thắng dù vẫn xông xáo nhưng hiệu quả chưa cao. Phan Thanh Bình thì tắt lịm, riêng Công Vinh từ ngày khai mạc V-League đến nay vẫn tịt ngòi!

Việc các tuyển thủ chơi sa sút có nhiều nguyên nhân. Thể lực bị bào mòn do thi đấu nhiều hoặc do thiếu giữ gìn và rèn luyện đúng mức là những lý do cơ bản. Một vài cầu thủ tỏ ra quá tải, số khác lại sinh hoạt thất thường, chưa chuyên nghiệp nên vào thi đấu mau mệt và xuống sức. Bên cạnh đó, việc một số tuyển thủ chuyển đổi CLB trước mùa giải, chưa thích nghi với môi trường mới nên còn lúng túng. Đó là chưa kể một vài tuyển thủ vẫn còn thiếu kiềm chế trong thi đấu, dễ bị khiêu khích nên hay có những hành vi thô bạo, làm mất đi phần nào hình ảnh đẹp vốn có như chuyện Tấn Tài - Thế Anh trên sân Nha Trang.

Cũng có một vài lý do khác gây ảnh hưởng. Trung vệ Vũ Như Thành nhìn nhận: “Tôi rất buồn vì có lúc tôi thi đấu không thật tốt. Nhưng thật sự trận đấu ở sân Cao Lãnh tôi không mắc nhiều lỗi. Chính thời tiết quá nóng khiến cả đội hao tổn sức lực rất lớn. Mặt khác, đối thủ chơi rất rắn, nhiều lúc vào bóng quá quyết liệt đến mức nếu không nhảy tránh có thể gãy chân nên đội Vissai Ninh Bình (NB) và cá nhân tôi không thể hiện được hết khả năng của chính mình. Nếu NB chỉ cần dẫn trước một bàn thì có lẽ đã không sụp đổ 2-5 nặng nề như vậy”. Còn tiền đạo Việt Thắng cũng cho rằng: “Vừa tuần trước, chúng tôi đá với Thanh Hóa trong thời tiết chỉ có 14 độ C, tuần sau phải đá dưới cái nóng 36 - 38 độ C trên sân Cao Lãnh. Đi bộ hay đứng thôi cũng đã chịu không nổi nói chi đến di chuyển. Tại sao nhiều sân cả nước đá dưới đèn mà mỗi sân này không, bắt cầu thủ phải ra sân khi trời như thiêu đốt thế này? Nóng như vậy làm sao đảm bảo chuyên môn? Tôi không phủ nhận phong độ của mình có lúc lên lúc xuống, thậm chí nếu so với thời AFF Cup 2008 tôi còn phải cố gắng hơn nhiều, nhưng V-League muốn các đội, các cầu thủ đá đúng sức thì phải từ 17 giờ trở đi...”.

Còn Công Vinh thì giải thích: “Sau khi từ CLB Lexios trở về VN, tôi đã cố gắng hòa nhập trở lại ngay và đã chơi không tệ trong các trận đầu. Nhưng sở dĩ đến nay tôi chưa ghi bàn vì có lẽ còn thiếu may mắn. Cũng có thể vẫn còn cái gì đó hơi gò bó khiến tôi chưa tìm được cảm hứng thật sự”. Tuy Công Vinh không nói thêm, nhưng không loại trừ anh bị áp lực tâm lý do được lãnh đạo đội bóng kỳ vọng nhiều hoặc do sức ép từ cổ động viên, kể cả những chuyện bên ngoài sân cỏ chi phối...

Lan Phương - Đăng Khoa