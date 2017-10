Tuyển thủ U.19 Việt Nam phải đi xét nghiệm máu

Hôm qua 7.8, tiền đạo Thanh Sơn (cầu thủ của HAGL, cho đội Bến Tre mượn) đã được bác sĩ đội cho đến bệnh viện để xét nghiệm máu.

Thanh Sơn (thứ 3 từ trái sang) phải đi xét nghiệm máu vì dị ứng - Ảnh: Chí Hường Thanh Sơn (thứ 3 từ trái sang) phải đi xét nghiệm máu vì dị ứng - Ảnh: Chí Hường

Trong đợt khám tổng quát sau ngày tập trung đầu tiên của đội cách đây 3 tuần, Sơn vẫn khỏe mạnh bình thường nhưng mấy ngày nay anh bị dị ứng khá nặng, cơ thể nổi nhiều nốt mẩn đỏ và HLV Hoàng Anh Tuấn buộc phải cho Sơn tạm dừng tập.

Sau hơn 3 tuần tập luyện, U.19 VN cũng buộc chia tay hai cầu thủ Văn Dũng của Viettel và tiền vệ Phan Thanh Hậu do chấn thương không hồi phục kịp. HLV Hoàng Anh Tuấn nhận xét khó khăn lớn của đội hiện tại là thiếu những trận đấu cọ xát bởi thiếu quân xanh đúng tầm. “Đội mới chỉ có vài trận giao hữu như gặp U.21 Quảng Ninh (trận đấu chỉ diễn ra rất ngắn do mưa to), đội hạng nhất Quảng Ninh; mới đây hòa Trung tâm Viettel 4-4. Ngày 12 và 14.8, đội sẽ gặp U.19 Lào tại Hà Nam và Hà Nội. Thế nhưng như thế vẫn là chưa đủ”, ông Tuấn nói.

Điều lo lắng của ông Tuấn không phải không có lý khi các đối thủ trong bảng của VN tại giải U.19 Đông Nam Á đều đáng gờm, do hiện nay trình độ các đội trẻ trong khu vực đã tốt lên rất nhiều. Theo lịch tại giải U.19 Đông Nam Á, U.19 VN sẽ gặp Đông Timor (25.8), Malaysia (27.8), Singapore (29.8) và Myanmar (31.8). Mục tiêu phải thắng ít nhất 3 trận để vào bán kết là không hề dễ dàng.

Lan Phương