Tuyển U.19 Việt Nam chưa hoàn hồn sau cơn mưa ngập Quảng Ninh

(TNO) Trở về Hà Nội hơn một ngày, nhưng các tuyển thủ U.19 Việt Nam vẫn chưa quên được những giây phút thót tim với chuyến du đấu ‘bão táp’ tại đất mỏ Quảng Ninh.

HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò đã phải đi qua khu vực ngập nặng ở Quảng Ninh - Ảnh: FBNV HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò đã phải đi qua khu vực ngập nặng ở Quảng Ninh - Ảnh: FBNV Thủ môn Phan Tuấn Vũ tả lại những giây phút hồi hộp trong xe: "Mưa to lắm, cứ như bão vậy. Càng đi, mưa càng lớn, nước ngập càng sâu hơn. Khi đó trời đã tối mịt, nhưng tôi vẫn có thể nhận thấy rõ rằng nước ngập tới ngang thân xe. Lúc này xe đội vẫn bị mắc kẹt lại giữa thành phố Cẩm Phả. Thực sự là rất sợ hãi, nhưng không hiểu sao xe vẫn có thể nổ máy và đi tiếp được. Nếu không có tiếng động cơ hoạt động chắc tôi sẽ nghĩ rằng dòng lũ đó đang cuốn trôi xe đi mất".

Thủ môn Phan Tuấn Vũ trong một buổi tập của U.19 Việt Nam - Ảnh: Đỗ Hải Thủ môn Phan Tuấn Vũ trong một buổi tập của U.19 Việt Nam - Ảnh: Đỗ Hải

Theo kế hoạch, ngay trong đêm 26.7, U.19 Việt Nam sẽ có mặt tại Hà Nội để kịp nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi tập ngày hôm sau, khi đã kết thúc chuyến làm khách trên sân của U.21 Quảng Ninh.

Thế nhưng, kế hoạch ấy gần như bị phá sản bởi trận mưa lịch sử diễn ra trong suốt 1 ngày khiến đường xá ngập trong nước lũ.

Còn cựu binh của U.19 Việt Nam Lưu Công Sơn lại chia sẻ rằng, dù anh biết bơi nhưng khi đó Sơn chỉ lo nước tràn vào xe thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. "Trong xe rất kín và toàn đội vẫn an toàn. Nhưng lỡ nước tràn vào thì chúng tôi không biết thoát thân bằng cách nào trong cảnh trời tối mịt mùng như vậy", Lưu Công Sơn nói. Tiền vệ Trọng Đại thừa nhận đã "sợ hãi" khi đi trong cơn lũ đêm - Ảnh: Đỗ Hải Tiền vệ Trọng Đại thừa nhận đã "sợ hãi" khi đi trong cơn lũ đêm - Ảnh: Đỗ Hải

Cùng chung nỗi lo sợ với các đồng đội, tiền vệ Trọng Đại cũng trải qua những giây phút "sống trong sợ hãi". Đại chia sẻ: "Lúc đó tôi chỉ biết phó mặc cho "số phận" và tài của bác lái xe thôi. Cũng may xe vẫn có thể chạy và thoát khỏi vùng nước lũ".

Trận đấu thầy trò Hoàng Anh Tuấn gặp tuyển trẻ của CLB Than Quảng Ninh cũng vì trận mưa lịch sử này mà gián đoạn. Cơn mưa quá to khiến trận đấu chỉ diễn ra trong chưa đầy 25 phút phải dừng lại để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ.

Cũng vì cơn đại hồng thủy này, mà kế hoạch của U.19 Việt Nam bị ảnh hưởng đôi chút khi toàn đội phải mất tới gần 3 giờ bị mắc kẹt lại giữa rốn lũ.

Rất may, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn trở về Hà Nội an toàn và các cầu thủ vẫn đảm bảo đủ sức khỏe để ra sân tập ngay vào buổi chiều 27.7.

Đỗ Hải