Tuyển U.19 Việt Nam tự tin lên đường dự vòng loại giải U.19 châu Á

Cướp cũng thua cầu thủ U.19 Việt Nam Di chuyển từ Pleiku về TP.HCM, các cầu thủ U.19 Việt Nam đã được ban huấn luyện cho tự do sinh hoạt vào tối 30.9. Đây là khoảng thời gian quý báu của các cầu thủ U.19, bởi chuẩn bị cho vòng loại giải U.19 châu Á, họ phải tập trung 24/24 ở trung tâm thể thao Hàm Rồng.

Minh Long cười tươi dù vừa bị cướp hụt Tranh thủ thời gian tự do, thủ môn Phí Minh Long đã đi đến shop bán hàng thể thao gần khách sạn nơi đội ở để mua đôi găng tay. Nào ngờ vừa đi bộ được một đoạn Long đã bị hai tên cướp đi xe máy, vù ngang giật phăng cái điện thoại trên tay. Ngay lập tức Long đã bay người giật lại được, khiến hai tên cướp phải buông điện thoại bỏ chạy. Tuy nhiên, cái điện thoại iPhone của Long đã bị rớt xuống đường và vỡ màn hình. Trao đổi với chúng tôi, Phí Minh Long nói: “Nhờ phản xạ của thủ môn anh ạ. Tự nhiên ngay khi bị giật theo phản xạ em với theo giật lại được. Lâu nay cứ nghe ở TP.HCM nhiều cướp, ai dè mới chân ướt chân ráo xuống TP.HCM là bị cướp tấn công liền. May cho hai tên cướp là em bị đau tay, chứ không là khó mà thoát được”. Quang Huy