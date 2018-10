Tuyển Việt Nam bắt đầu chiến dịch săn vàng AFF Cup

HLV Park Hang-seo cho Đoàn Văn Hậu khoác áo U.19 VN HLV Hoàng Anh Tuấn đã điền tên Đoàn Văn Hậu vào danh sách tuyển U.19 VN dự VCK U.19 châu Á 2018 tại Indonesia. Tuy nhiên, do Hậu đang tập trung tại Hàn Quốc cùng đội tuyển VN nên không đá từ đầu giải, chỉ có thể có mặt tại Indonesia nếu U.19 VN vượt qua vòng bảng, vào tứ kết. Đây là một phép cân đối đặc biệt, được tham khảo kỹ giữa BHL U.19 VN với HLV Park Hang-seo. Vì với nhân sự hiện tại của U.19 VN, ông Tuấn cho rằng chỉ sử dụng 22 tuyển thủ trẻ ở vòng bảng không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh đội bóng. Do những trận đầu chưa ảnh hưởng quá lớn từ thẻ phạt hay chấn thương nên 3 trận đầu U.19 VN chủ yếu dựa vào bộ khung khoảng 18 cầu thủ tốt nhất. Ngược lại, sự tăng cường cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, bản lĩnh và đa năng như Văn Hậu sẽ là cú hích lớn cho U.19 VN tại vòng tứ kết. Nếu vượt qua bảng C có Jordan (đá ngày 19.10), Úc (22.10) và Hàn Quốc (25.10), U.19 VN sẽ gặp đại diện bảng D là 1 trong 4 đội Ả Rập Xê Út, Tajikistan, Trung Quốc và Malaysia. Sự xuất hiện của Văn Hậu sẽ giúp gia tăng cơ hội U.19 VN vượt qua tứ kết, đồng nghĩa đoạt vé đại diện châu Á dự U.20 World Cup 2019 ở Ba Lan.