Tuyển Việt Nam bị Iraq gỡ hòa ở giây bù giờ cuối cùng

(TNO) Đội tuyển Việt Nam đã có trận hòa 1-1 thật oan uổng sau khi dẫn bàn đội bóng mạnh Iraq suốt 70 phút trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

90'+5' KẾT THÚC TRẬN. Việt Nam 1-1 Iraq. 90'+5' VÀOOOOO. 1-1 cho Iraq. Younis Mahmoud sút chính xác quả 11m.

[VIDEO]: PHA SÚT 11M CỦA ĐỘI TRƯỞNG IRAQ 90'+5' Bóng chạm tay Thanh Hiền. Iraq được hưởng 1 quả penalty. 90'+3' HOAN HÔ NGUYÊN MẠNH! Một cú bay người tuyệt đẹp, cản phá thành công cú sút xa cực mạnh của cầu thủ Iraq.Người giữ đền của SLNA đã chơi một trận không thể tin được.

[VIDEO]: PHA CỨU THUA KHÔNG THỂ TIN CỦA NGUYÊN MẠNH

[VIDEO]: NGUYÊN MẠNH ĐẤM BÓNG GIẢI VÂY CHO VIỆT NAM 90' Hiệp 2 được cộng thêm 5 phút bù giờ. 89' Cầu thủ trẻ Duy Mạnh bị chuột rút. 86' Công Vinh bỏ lỡ cơ hội trong thế đối mặt khi anh không dứt điểm mà chuyền ngang một cách khó hiểu. 84' Iraq dồn ép, Việt Nam đang chống trả quyết liệt. Hàng thủ Việt Nam thi đấu rất tập trung. 81' Iraq đang chơi khá rời rạc và họ thua VN trong cả những pha tranh chấp tay đôi. Cơ hội lấy 3 điểm của VN oở trận đấu này đang đến rất gần. 80' Công Vinh bị đau sau pha va chạm với cầu thủ Iraq. Tuyển VN đã hết quyền thay người. 77' Công Phượng vào thay Huy Toàn. 74' HLV Miura đang dự tính đưa Công Phượng vào sân, nhưng nếu Công Phượng vào sân VN sẽ hết quyền thay người. Với sự sa sút thể lực của cầu thủ hiện tại, rất có thể sẽ có thêm cầu thủ chấn thương ở những phút còn lại.

70' Văn Quyết vào thay Mạc Hồng Quân. 69' Mạc Hồng Quân bị chuột rút và được cáng ra khỏi sân. Cầu thủ Việt Nam đã hoạt động hết công sức. 66' Phi Sơn vào thay Trọng Hoàng. Phi Sơn là cầu thủ chơi rất sáng tạo nên hứa hẹn sẽ gây bất ngờ.

64' Khi Iraq dốc toàn lực tấn công cũng là cơ hội để cho VN nhân đôi cách biết từ các pha phản công của mình. Nếu có bàn thắng thứ 2, cơ hội chiến thắng của VN sẽ rõ ràng hơn. 59' NGUY HIỂM. Hoan hô Nguyên Mạnh. Thủ môn của VN lại có pha bay người cản phá xuất sắc sau cú đánh đầu cận thành của Younis Mahmoud. [VIDEO]: PHA PHẢN XẠ TUYỆT VỜI CỦA NGUYÊN MẠNH 57' NGUY HIỂM. Nguyên Mạnh đã cản phá xuất sắc một cú sút cực căng của Ali Adnan.

[VIDEO]: THỦ MÔN NGUYÊN MẠNH TRỔ TÀI 56' Tiến Duy nhận thẻ vàng do phạm lỗi với cầu thủ của Iraq. 54' Iraq đang chơi tốt hơn ở những phút đầu hiệp 2, nhưng đáng khen cho Đinh Tiến Thành và Tiến Duy, họ đã tổ chức hàng thủ khá tốt để đánh trả. 53' Các cầu thủ Iraq đang tạo ra sức ép cực lớn trên phần sân Việt Nam. 50' Iraq chơi trận này không đúng với đẳng cấp của họ, điều đó đã khiến cho VN đang có thế trận trong mơ. 47' Hiệp đấu thứ 2 sẽ là thử thách lớn cho các cầu thủ VN, họ cần tiếp tục chơi hay và tỉnh táo như hiệp một để giữ được ưu thế của mình. 46' HIỆP 2 BẮT ĐẦU. 45'+1' Kết thúc hiệp 1. Tuyển VN tạm dẫn Iraq 1-0. 45' Hiệp 1 được cộng thêm 1 phút bù giờ. 43' Ali Faisal vào thay Hikmat Azeez. 39' Huy Toàn và Thanh Hiền đang thi đấu rất hiệu quả ở 2 cánh của tuyển Việt Nam. 36' Iraq vượt trội về thể hình nên VN cần hạn chế những pha phạm lỗi trước khung thành Nguyên Mạnh, bởi đối phương sẽ rất dễ có được bàn san bằng tỷ số từ những pha phối hợp đá phạt. 34' Xuân Thành nhận thẻ vàng do phạm lỗi với Younis Mahmoud.

32' KHÔNG VÀO!! Mạc Hồng Quân đã sút bóng lên trời sau đường chuyền dọn cỗ của Công Vinh. 29' Duy Mạnh đang giúp tuyển VN chơi tốt ở giữa sân. Anh là cầu thủ tiến bộ nhanh nhất của bóng đá VN trong thời gian qua khi từ U.19 lên U.23 và bây giờ là suất đá chính ở tuyển quốc gia. 27' Bàn thắng của Lê Công Vinh đã làm bùng nỗ Mỹ Đình. Nhưng quan trọng hơn nó sẽ giúp học trò của HLV Miura lên tinh thần để tìm đến chiến thắng. 25' VÀOOOOOOOOOOOOO. 1-0 cho Việt Nam. Trọng Hoàng chuyền bóng thông minh, Công Vinh thoát xuống và làm tung lưới Iraq. VN đang tạo nên bất ngờ ngay thánh địa Mỹ Đình.

[VIDEO]: BÀN MỞ TỶ SỐ CỦA CÔNG VINH 19' Huy Toàn chuyền bóng tầm thấp, Công Vinh chạy đến đánh đầu cắt mặt nhưng bóng đi nhẹ. 17' Iraq đang chơi rất khôn ngoan khi họ để khoảng trống cho VN tấn công rồi bất ngờ phản đòn. Cách chơi này sẽ giúp họ dễ có bàn thắng khi hàng thủ VN bị xé lẻ. Nếu không tận dụng tốt cơ hội từ các pha tấn công của mình, VN rất có thể sẽ thủng lưới khi dính vào bẫy của đối thủ. 12' Huy Toàn vừa băng vào đánh đầu hụt quả tạt khá tốt của đồng đội. Võ Huy Toàn là cầu thủ rất lạ, anh luôn được HLV Miura tin dùng ở đội tuyển U.23 cũng như tuyển quốc gia, nhưng lại chơi không tốt trong màu áo SHB Đà Nẵng. 11' Trước đối thủ vượt trội mọi mặt, VN đang chơi áp sát để không cho đối phương rảnh chân, vấn đề đáng lo nhất của lối chơi này là vấn đề thể lực. Nếu di chuyển quá nhiều trong hiệp 1, chắc chắn VN sẽ thua sức ở hiệp đấu thứ 2. Vì vậy, hy vọng học trò HLV Miura sẽ biết phân phối sức hợp lý. 8' Những phút đầu trận tuyển VN đang chơi khá tự tin. Các cầu thủ VN đang nỗ lực phòng ngự từ xa để cản sức ép của Iraq. 5' Tốc độ trận đấu diễn ra chưa cao lắm. 1' Công Vinh đã có pha dứt điểm đầu tiên ngay khi VN tấn công nhanh, nhưng cú sút không chuẩn xác. 19 giờ HIỆP 1 BẮT ĐẦU. Việt Nam giao bóng trước. 18 giờ 58 Dưới thời HLV Miura, đội tuyển VN cải thiện chiều cao đáng kể bởi ông Miura luôn ưu tiên tuyển chọn cầu thủ có thể hình tốt. Thế nhưng so với Iraq tuyển VN vẫn thấp hơn nhiều khi chiều cao trung bình của đội khách là 1m83. Thủ môn Nguyên Mạnh có phản xạ rất tốt, nhưng anh không phải là thủ môn giỏi không chiến, bởi thế đây cũng là điểm yếu của tuyển VN khi Iraq rất thạo ở các pha tạt cánh đánh đầu. 18 giờ 57 Tuyển Việt Nam ra sân với trang phục toàn đỏ, còn Iraq là toàn trắng. Nếu không có điểm trước Iraq, Việt Nam khó giành ngôi nhì bảng F để tranh quyền dự vòng chung kết châu Á - Asian Cup 2019. 18 giờ 55 Trong đội hình tuyển Iraq, đáng chú ý nhất là tài năng trẻ Ali Adnan. Anh đang thi đấu cho CLB Udinese và từng được định giá đến 2,66 triệu bảng Anh. 18 giờ 52 Không khí rất sôi động trên các khán đài sân Mỹ Đình Ảnh: Bạch Dương 18 giờ 50 Cầu thủ Iraq khởi động



Các cầu thủ Việt Nam cũng đã có mặt trên sân Mỹ Đình - Ảnh: Bạch Dương 18 giờ 45 HLV Miura đã quyết định cho tuyển VN thi đấu với sơ đồ 4-4-1-1, với việc Công Vinh lùi về để hỗ trợ tuyến giữa tranh chấp bóng. Hàng hậu vệ VN với Tiến Thành, Tiến Duy, Xuân Thành, Thanh Hiền không phải là bộ tứ phòng ngự tốt nhất của VN ở thời điểm hiện tại. Việc thiếu vắng Quế Ngọc Hải và Thanh Hào khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng về một trận đấu khó khăn cho tuyển VN. 18 giờ 40 HLV Miura đã tung ra đội hình khá bất ngờ khi Văn Quyết không có tên trong đội hình xuất phát. Mạc Hồng Quân được xếp đá cặp với Lê Công Vinh. Như vậy, nhà cầm quân người Nhật hy vọng thể hình và sức càn lướt của Hồng Quân có thể giúp VN có cơ hội để ghi bàn thắng. 18 giờ 35 Việt Nam: Nguyên Mạnh, Thanh Hiền, Tiến Thành, Tiến Duy, Xuân Thành, Trọng Hoàng, Duy Mạnh, Huy Hùng, Huy Toàn, Hồng Quân, Công Vinh Iraq: Noor Sabri, Al Shabbani, Mejbel, Ismael, Shakir, Ali Adnan, Kasim, Yaseen Gheni, Abdulameer, Younis Mahmoud, Hikmat Azeez ĐỘI HÌNH RA SÂN Bắt chính trận đấu này là trọng tài người Úc Beath Christopher. 18 giờ 30 Không khí bên ngoài sân vận động quốc gia Mỹ Đình đang rất sôi động. >> Nữ CĐV xinh đẹp 'đốt' nóng không khí Mỹ Đình

Tuyển VN tập sút phạt hàng rào và quyết tâm chơi một trận hay đẹp trước Iraq - Ảnh: Ngô Nguyễn

Cơ sở để tuyển Việt Nam (VN) hy vọng là chúng ta ít nhiều có thể chơi tốt khi đối đầu với các đội Tây Á. Vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2007, VN từng thắng UAE và hòa Qatar ở vòng bảng trước khi chịu thua Iraq ở tứ kết. Mới nhất, đội Olympic do chính HLV Miura dẫn dắt cũng đã oanh liệt quật ngã Iran 4-1 tại ASIAD Incheon (Hàn Quốc). Do vậy, dù so về mọi mặt tuyển VN có lép vế hơn, nhưng nếu có đấu pháp đúng, sự tự tin thì bất cứ chuyện gì vẫn có thể xảy ra tối nay trên sân Mỹ Đình.

Đội hình dự kiến của tuyển VN (4-4-1-1): Nguyên Mạnh - Thanh Hiền, Tiến Thành, Đặng Văn Robert, Xuân Thành - Khánh Lâm, Hoàng Thịnh, Văn Quyết, Huy Toàn - Đình Tùng, Công Vinh. Đấu pháp đó là gì? Chắc chắn Miura sẽ tập trung toàn đội đá phòng ngự phản công và tận dụng sự nôn nóng của Iraq để phản công như lối chơi từng thực thi trước Iran tại ASIAD. Để làm được như vậy, vấn đề là hàng thủ tuyển VN có ổn định tâm lý, bọc lót kín, đá chặt chẽ và không mắc những sai sót cá nhân, còn hàng trên có tận dụng tốt cơ hội ghi bàn không? Nên nhớ ở trận thắng Iran năm rồi, Miura đã khéo léo kết hợp giữa đá ngắn và đá dài, đánh biên nhanh và tận dụng tốt sự xoay trở khéo léo của các tiền vệ, nên gây tiếng vang.

Thế nhưng các trận thua Thái Lan hay thắng Đài Loan gần đây đều cho thấy cách chơi đó không được ông duy trì, nên bất luận kết quả thế nào, đội tuyển vẫn chưa tạo được niềm tin cho người hâm mộ. Khi bị chất vấn trong cuộc họp báo hôm qua, ông Miura đáp: “Nguyên tắc làm việc của tôi là chỉ dựa vào bản thân và các trợ lý. Tôi là người chịu trách nhiệm cuối cùng ở đội tuyển nên tôi không lấy ý kiến hay phân tích của các chuyên gia làm nền tảng cho mình. Dù gì, tôi cũng đã có phương án để đối phó với Iraq và trong bóng đá luôn có yếu tố bất ngờ. Nếu không lọt vào vòng chung kết World Cup thì VN vẫn không từ bỏ ước mơ dự Asian Cup 2019. Do thế, cần tận dụng mọi cơ hội nếu có thể”.

Cầu thủ Iraq có thể hình vượt trội so với Việt Nam - Ảnh: Minh Tú Cầu thủ Iraq có thể hình vượt trội so với Việt Nam - Ảnh: Minh Tú

HLV Miura chẳng thấy vấn đề gì khi đội của ông đang bị đánh giá là cửa dưới: “Thực tế là vậy, sao phải buồn kia chứ. Iraq mạnh toàn diện, giỏi toàn diện. Cầu thủ toàn cỡ ngôi sao châu Á. Tôi có thể điểm một vài cái tên, chẳng hạn tiền đạo số 10 (Younus Khalaf - người ghi 2 bàn vào lưới VN tại Asian Cup 2007 - PV). Hay như Ali Adnan đang khoác áo Udinese tại Serie A - cầu thủ được mệnh danh là “Gareth Bale châu Á”. Iraq đã vô địch châu Á. Họ trên cơ chúng ta rất nhiều. Nhưng biết đâu đấy, lợi thế sân nhà sẽ giúp VN làm được điều gì đó”.

HLV đội tuyển Iraq Yahya Alwan cũng bày tỏ: “Đội tuyển VN vào thời điểm hiện tại hay hơn so với trận thua Iraq 0-2 tại Asian Cup 2007. Lúc này, VN mạnh như... Thái Lan, với lối chơi rất tốc độ. Các tiền vệ di chuyển rất nhanh và lối chơi phản công tỏ ra khá nguy hiểm”. Nhưng ông cũng thẳng thắn nói: “Nên nhớ, mới đây chúng tôi đã hòa một cách đáng tiếc trước Thái Lan dù đã dẫn trước 2-0 nên sẽ không để sai lầm lặp lại. VN hãy coi chừng, Iraq không từ bỏ mục tiêu giành chiến thắng”.

