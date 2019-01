Tuyển Việt Nam còn bao nhiêu cơ hội đi tiếp ở Asian Cup 2019?

Lịch thi đấu tiếp của các đội xếp thứ ba: Ngày 16.1: 20 giờ 30 Kyrgyzstan - Philippines (bảng C), 23 giờ: VN - Yemen (bảng D). Ngày 17.1: 20 giờ 30 Oman - Turkmenistan (bảng F), 23 giờ: Li Băng - CHDCND Triều Tiên (bảng E). Nếu thắng Yemen và giành được quyền vào vòng 16 đội thì VN sẽ gặp Jordan (nhất bảng B) vào ngày 20.1 trong trường hợp đội thứ ba bảng C (Kygryzstan hoặc Philippines) đi tiếp. Nếu đội thứ ba bảng C bị loại thì VN sẽ gặp UAE (nhất bảng A) vào ngày 21.1 ở vòng 16 đội.