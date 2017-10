Tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng với Iraq

Hôm nay, 28.3, cuộc họp kỹ thuật trước trận đấu giữa tuyển Iraq và Việt Nam (21 giờ, 29.3 - giờ VN) trong khuôn khổ lượt trận đấu cuối bảng F - vòng loại World Cup 2018 đã được tổ chức tại Học viện bóng đá Iran.

Đại diện tuyển Việt Nam tham dự là Trưởng đoàn Dương Nghiệp Khôi và các trợ lý HLV trưởng Trần Hùng Cường, Dương Minh Ninh.



Tại cuộc họp, giám sát trận đấu đã phổ biến các quy định về Điều lệ và thủ tục khác liên quan đến công tác tổ chức. Các vấn đề về an ninh, y tế, truyền thông báo chí cũng được đề cập và trao đổi một cách cụ thể. Theo sự khẳng định của ban tổ chức địa phương, tất cả các khâu chuẩn bị cho trận đấu đều đã hoàn tất. sân vận động Ghavamin với sức chứa 8.000 người cũng đã sẵn sàng và bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho trận đấu giữa Iraq và Việt Nam.



Trong trận đấu này, tuyển Việt Nam đăng ký ra sân trong trang phục truyền thống áo đỏ - quần đỏ - tất đỏ. Còn tuyển Iraq mặc áo xanh lá cây - quần xanh lá cây - tất xanh lá cây.



Đặc biệt, được sự chấp thuận của FIFA và AFC, trước khi trận đấu diễn ra, cầu thủ hai đội sẽ đeo băng đen trên tay và dành 1 phút mặc niệm những nạn nhân của vụ nổ bom tại Iraq hôm 25.3 vừa qua. Đây là hành động mang tình nhân văn và đã nhận được sự ủng hộ của ban tổ chức cũng như các thành viên tham dự trận đấu.

Tuyển Việt Nam sẽ ra sân với trang phục toàn đỏ Tuyển Việt Nam sẽ ra sân với trang phục toàn đỏ Theo quy định của điều lệ giải, 8 đội bóng đứng nhất 8 bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ ba của World Cup 2018. Về lý thuyết, tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất vé dành cho tốp 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, trên thực tế, khả năng này là rất khó xảy ra.



Tuy nhiên, nếu giành chiến thắng trước Iraq, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng chắc chắn sẽ án đích bảng F ở vị trí thứ nhì. Điều này sẽ giúp tuyển Việt Nam có thêm lợi thế trong phân loại hạt giống để bắt cặp thi đấu tại vòng loại cuối cùng của Asian Cup 2019.



Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Peter Green - người Úc. Các trợ lý gồm Anton Shcheinin (Úc), Mohd Shahreen Che Omar (Malaysia), Ullah Hidayat (Pakistan). Giám sát trận đấu là ông Jingsong Liu - người Trung Quốc, Giám sát trọng tài là ông Wickramatunga Nimal - người Sri Landa.



Được biết, để phục vụ người hâm mộ Việt Nam, Đài truyền hình K+ đã mua bản quyền và tường thuật trực tiếp trận đấu này.



18 giờ 40 chiều nay, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có buổi tập chính thức làm quen với mặt sân thi đấu Ghavamin.

