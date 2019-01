Tuyển Việt Nam không thể để Thái Lan sáng cửa hơn mình ?

Lẽ ra tuyển Việt Nam mới là lá cờ đầu và là niềm hy vọng của bóng đá khu vực ở vòng chung kết Asian Cúp 2019 chứ không phải Thái Lan hay Philippines. Tuy nhiên thất bại 2-3 trước Iraq ở ngày ra quân và việc Thái Lan vượt qua Bahrain ở lượt trận thứ hai khiến sức ép đang buộc thầy trò HLV Park Hang-seo cần phải thể hiện lấy lại niềm tin mình mới là đội bóng Đông Nam Á sáng cửa nhất vượt qua vòng bảng nhất.

Không thể phủ nhận đến lúc này với cục diện các bảng đấu rõ ràng Thái Lan mới là đội bóng có lợi và dễ nằm quyền tự quyết hơn những người hàng xóm Việt Nam và Philippines. Họ đang có được 3 điểm kèm hiệu số -2, cả Việt Nam và Philippines đều chưa có điểm khi để thua Iraq và Hàn Quốc.

Nhìn đối thủ tối nay và ngày mai của 2 đội bóng do ông Eriksson và Park Hang-seo dẫn dắt thì cũng thật khó để vượt mặt Thái Lan. Đội tuyển Philippines đụng với Trung Quốc được xem là mạnh hơn còn tuyển Việt Nam sẽ khó khăn hơn nhiều khi chạm trán với đội vừa dự World Cup và làm cho Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha vô cùng vất vả là Iran

Nhưng cũng thật khó để tin rằng Chanathip và đồng đội có thể tiến quá xa ở Asian Cup 2019. Vì trận cuối người Thái gặp chủ nhà UAE. Dù không được đánh giá cao bởi UAE không phải đội bóng thuộc diện "ngáo ộp" như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Iran. Nhưng chủ nhà không thể để mất ngôi đầu về tay Thái Lan, Ấn Độ hay Bahrain, nghĩa là họ sẽ không chủ trương đá hòa để tạo cơ hội cho Thái Lan đi tiếp.

Bởi nếu hòa xuống nhì bảng A, UAE sẽ phải chạm trán với Trung Quốc hoặc Hàn Quốc ở bảng C khó khăn hơn nhiều so với nếu đứng đầu bảng A họ sẽ gặp đội thứ ba của bảng C, D, E , tức là Kygryzstan, Philippines (C), Việt Nam, Yemen (D) và CHDCND Triều Tiên hay Li Băng (E) đều không quá mạnh sẽ thuận lợi hơn để vào tứ kết, thậm chí có thể đi xa hơn ở nhánh đấu khi chỉ gặp đội thắng giữa cặp nhì bảng B gặp nhì bảng F hơn là chạm trán với đội nhất bảng D gần như chắc chắn sẽ là Iran.

Để cho Thái Lan không thể sáng cửa hơn mình thì tuyển Việt Nam nhất định phải có 3 điểm cùng với hiệu số chí ít là +1 trong 2 trận còn lại và lẽ dĩ nhiên sẽ tập trung vào trận cuối vòng bảng gặp Yemen. Điều này hoàn toàn có thể nắm trong tầm tay tự quyết của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Muốn vậy thì việc đầu tiên là phải chơi thật tốt trước Iran để tạo động lực và tinh thần mạnh mẽ. Quan trọng là tìm điểm, nếu không được cũng không để thua với cách biệt quá lớn vì như thế sẽ càng làm cho áp lực trận cuối với Yemen nặng nề trong việc chạy đua hiệu số với đối thủ xếp thứ ba ở các bảng khác.

Nếu chơi đúng sức cộng với thật tự tin và bình tỉnh cùng một chút may mắn thì tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể có điểm ngay chiều mai. Bởi Iran dù rất mạnh nhưng đừng quên 4 năm trước tại Incheon (Hàn Quốc) chính Việt Nam đã gây sốc khi quật ngã Iran 4-1 khiến họ phải ra về không kèn không trống ngay sau vòng bảng.

Còn nếu đội tuyển Việt Nam tiếp tục để thua Iran thì cũng chẳng phải vấn đề quá lớn, nhưng nếu muốn níu giữ chút hy vọng mong manh cuối cùng, thấy trò Park Hang-seo không thể để xảy ra những tình huống sai sót dẫn đến những bàn thua không đáng như ở trận gặp Iraq vừa qua.

Đăng Khoa