Tuyển Việt Nam không thể xem thường tuyển Afghanistan

Đúng là bóng đá Afghanistan từng “tan tác” vì cuộc chiến tranh chống khủng bố kéo dài suốt từ năm 2001 đến nay. Nhưng thời gian gần đây, bóng đá Afghanistan đã dần hồi phục lại. Họ đã vô địch khu vực Nam Á lần đầu tiên trong lịch sử hồi năm 2013 sau khi đánh bại Ấn Độ 2-0 trong trận chung kết.

Tuyển Afghanistan cũng mới vừa bổ nhiệm một HLV lão luyện là ông Otto Pfister, người Đức, từng dẫn dắt Ả rập Saudi dự World Cup 1998, hay tuyển Togo dự World Cup 2006. Ông Pfister cũng từng là HLV giúp đội U.17 Ghana vô địch World Cup U.17 hồi năm 1991.

tin liên quan Tuyển Việt Nam sẽ đá trên sân cỏ nhân tạo tại Tajikistan Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa nhận được thông báo từ phía Liên đoàn Bóng đá Tajikistan về việc ở trận đầu tiên vòng loại Asian Cup 2019 vào ngày 28.3, đội tuyển Việt Nam (VN) gặp đội Afghanistan trên sân cỏ nhân tạo thuộc thủ đô Dusanbe của Tajikistan.

Afghanistan hiện đặt tham vọng lấy vé chính thức dự vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2019. Cho nên, suốt gần 1 năm qua, đội tuyển Afghanistan liên tục thi đấu cọ sát để nâng cao kinh nghiệm trận mạc. Với các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á, tuyển Afghanistan cũng khá quen thuộc khi từng đối đầu với Thái Lan (thua 0-2), nhưng đã thắng Singapore 2-1 và hòa Malaysia 1-1.

Nên xem ra, tuyển Việt Nam nếu cứ nghĩ sẽ thắng dễ Afghanistan như lấy đồ trong túi thì cũng dễ gặp ác mộng. Ngoài việc được 1 HLV dày dạn kinh nghiệm dẫn dắt là ông Pfister, tuyển Afghanistan hiện nay chủ yếu tập luyện ở nước ngoài tại các quốc gia ở khu vực Trung Đông như Doha, Qatar - nơi mà họ sẽ đấu giao hữu với Singapore ngày 23.3 tới - để chuẩn bị cho trận gặp tuyển Việt Nam.

Trong thành phần của tuyển Afghanistan chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam sắp tới chỉ có 7 cầu thủ đang chơi bóng ở trong nước, còn lại 19 cầu thủ khác đều đang thi đấu ở khắp mọi nơi từ Đan Mạch, Đức, Montenegro, Na Uy, Nga, Hà Lan, Thụy Điển… cho đến cả Thái Lan (tiền vệ Mustafa Azadzoy, đang chơi cho CLB Chainat Hornbill giải Thái League 2). Trong số này, tiền đạo Khaibar Amani đang chơi bóng tại Đức cho CLB SC Hessen Dreieich, sẽ là cái tên mà các hậu vệ Việt Nam phải chú ý. Tương tự là tiền vệ Zubayr Amiri cũng chơi bóng ở Đức.

Theo HLV Pfister đánh giá trên trang Four Four Two (Singapore): “Trận giao hữu sắp tới với tuyển Singapore sẽ là trận đầu tiên tôi dẫn dắt tuyển Afghanistan. Sẽ có một cái nhìn toàn diện hơn, nhưng tôi nghĩ đây là bước chuẩn bị tốt cho trận then chốt sắp tới với tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup”.

Xem ra tuyển Afghanistan cũng rất khó nhằn, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng cần phải tập trung tối đa để có trận thắng đầu tiên làm vốn và trên hết là giữ ưu thế ít nhất sẽ lấy suất thứ 2 chính thức trong bảng để dự VCK Asian Cup 2019 do đối thủ còn lại là Jordan rất mạnh. Trong khi Campuchia thì khó lòng cạnh tranh với 3 đối thủ trên.

Giang Lao