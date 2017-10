Tuyển Việt Nam thay đổi 'tán loạn' nhân sự

Ngày 27.2, đội tuyển VN với 23 cầu thủ sẽ tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu lượt về vòng loại Asian Cup 2015 gặp Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 5.3 và trước đó là gặp Sinh viên Hàn Quốc ngày 2.3.

So với đợt tập trung đầu tháng 11.2013 để gặp UAE (danh sách do trợ lý Nguyễn Văn Sỹ lập), lần này có sự thay đổi rất đáng kể và sẽ là danh sách ban đầu cho AFF Cup vào cuối năm. 3 thủ môn Tấn Trường, Thanh Bình, Vĩnh Lợi sẽ không được gọi. Thay vào đó là thủ môn Bửu Ngọc, Mạnh Dũng và Nguyên Mạnh. Dự kiến, trung vệ Mạnh Hùng (SLNA) sẽ trám chỗ Phước Vĩnh do bị thẻ đỏ (trận gặp UAE) còn tiền vệ Mạnh Dũng (Ninh Bình) sẽ trám chỗ Tấn Tài bị thẻ đỏ (trận gặp Uzbekistan).

HLV Hoàng Văn Phúc dự tính sẽ đôn khá nhiều cầu thủ của đội U.23 vừa tham dự SEA Games 27 lên đội tuyển như Quang Hùng, Văn Thắng, Phi Sơn, Văn Quyết… Từng có mặt ở cả đội tuyển U.23 và tuyển VN năm 2013 nhưng lần này cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân sẽ không được triệu tập. Trên hàng tiền đạo, sẽ không có Mai Tiến Thành, Quang Hải. Ngoài Anh Đức, hàng công sẽ chứng kiến sự quay trở lại của Công Vinh và đặc biệt là Hoàng Đình Tùng - người đang chơi rất ấn tượng trong màu áo Hải Phòng. Những tuyển thủ khác vẫn có tên như Thành Lương, Trọng Hoàng, Quốc Anh…

Theo lịch mới nhất từ AFC, trận gặp Hồng Kông sẽ diễn ra vào 21 giờ ngày 5.3 thay vì 19 giờ. Không còn cơ hội đi tiếp ở sân chơi Asian Cup nhưng đội tuyển VN và cả HLV Phúc đều muốn gỡ gạc danh dự sau một năm có nhiều biến cố đáng buồn và nhất là ông Phúc sẽ có cơ hội cuối thể hiện mình trước khi rời ghế HLV trưởng.

Lan Phương

