Tuyển Việt Nam và Indonesia tiếp tục bất phân thắng bại

Phát biểu sau trận đấu HLV Phan Thanh Hùng: "Giai đoạn này rất khó đòi hỏi cao hơn ở các cầu thủ VN. Đôi chân của họ vẫn còn sức ì sau thời gian tập nặng tại Nha Trang. Giá như chúng tôi có được bàn thắng. Rất tiếc, Công Vinh bị trật khớp ngón chân giữa nên phải rời sân sớm, nhưng vẫn còn may là không bị gẫy chân sau pha bị đối thủ đốn ngã. Sau trận đấu này, sẽ có nhiều bài học được rút kinh nghiệm". HLV Nil Maizaz: "So với trận đấu lượt đi, ở lượt về đội tuyển VN gây nhiều áp lực nhiều lên đội của chúng tôi hơn. Indonesia chỉ chơi được 80% phong độ so với trận trước. Tuy bị gây nhiều sóng gió nhưng các cầu thủ của tôi đã chơi tốt. Nếu gặp lại nhau tại AFF Cup, tôi hy vọng rằng, Indonesia sẽ đạt kết quả tốt hơn một trận hòa!". Lan Phương