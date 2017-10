Tuyển VN còn nhiều điểm yếu

“Mục đích lớn nhất của tôi là kiểm tra các cựu binh và đa số đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy vậy, những ưu điểm và nhược điểm ở một trận đấu cụ thể cũng ít nhiều giúp chúng ta định lượng được khối công việc cần phải giải quyết để chuẩn bị cho hai đích lớn trong năm là ASIAD và AFF Cup” - HLV Calisto đã khẳng định như vậy sau trận thua 0-2 trước Frankfurt.

Bỏ qua những thiếu hụt về nhân sự, HLV Calisto khẳng định vẫn còn một độ chênh nhất định giữa những cầu thủ được ông sử dụng trong trận này với các cầu thủ từng vô địch AFF Cup. Các gương mặt mới như Sỹ Cường, Đình Luật, Hồng Tiến, Sỹ Mạnh hay Được Em đều được ông thử nghiệm nhưng thực sự chưa tạo được an tâm. Một phần do họ chưa đủ thời gian hòa nhập, nhưng phần khác do chính tâm lý của các tân binh chưa ổn, thể hiện quá non nớt nên vẫn còn thiếu sự vững vàng, như Hồng Tiến vừa vào sân đã đá hụt bóng khiến cả sân cười ồ. Ngay một vài trụ cột được bố trí thử như Quang Hải thay vai trò đá biên của Công Vinh dù rất cố gắng nhưng tầm ảnh hưởng của Hải vẫn chưa đủ sức tạo đột biến, hay Duy Quang đá tiền vệ trung tâm vẫn không tạo được sức càn lướt mạnh mẽ như Minh Châu để làm chùn chân tuyến giữa đối phương.

Ngoài ra, theo HLV Calisto nhiều tuyển thủ vẫn còn dấu hiệu của trạng thái sợ sệt khi đối mặt với đẳng cấp của đối thủ dẫn đến bị cuốn vào sự di chuyển của đối phương, rồi phơi bày nhiều sai sót trong phòng ngự mà chính ông cho rằng cả 2 bàn thua đều đến từ sai lầm cá nhân.

Mặt khác, thầy Tô cũng không ngần ngại cho biết đội tuyển vẫn xuất hiện những “điểm trừ” về khâu dứt điểm khi thiếu một tiền vệ có khả năng kiến thiết giỏi như Minh Phương hay Tài Em. Cả Thành Lương, Trọng Hoàng hay Tấn Tài đều thiếu những đường chuyền cuối cùng sáng nước nên vẫn lóng ngóng trong khả năng tổ chức. HLV Calisto nhìn nhận thời điểm hiện tại khó tìm ra những nhân tố mới có chất lượng cao để rèn giũa họ cho hai mục tiêu lớn mà ông đã nhắc tới.

Lan Phương