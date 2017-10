Tuyển VN sẽ thay đổi lối chơi

Ông Goetz khẳng định: “Chúng tôi sẽ phải thay đổi so với lượt đi và cải thiện lối chơi, cải thiện khả năng thi đấu. Điều quan trọng nhất với chúng tôi bây giờ là phải có một thể lực tốt, một đấu pháp tốt để có một trận đấu tốt ở lượt về. Sẽ không dễ dàng lật ngược thế cờ nhưng không thể ngồi đó mà than vãn”.

Trước khi trở lại VN, ông đã tiến hành họp đội ngay tại Qatar và phân tích kỹ những nguyên nhân dẫn đến thua trận. Ông cho rằng một số cầu thủ (ở hàng tiền vệ, hậu vệ) đã có biểu hiện căng cứng tâm lý, bị choáng ngợp trước đối thủ cao to và trạng thái bất ổn này đã khiến VN chơi không tốt như mong muốn. Lối đá của VN không được thực thi đúng giáo án mà ông đã đưa ra. Và VN còn rất thiếu kinh nghiệm trong những tình huống cố định khi rất lúng túng dẫn đến bị động.

Trao đổi với PV Thanh Niên vào chiều 25.7, ông khẳng định: “Đúng, đội tuyển VN đã thua do sai lầm cá nhân nhưng xin nhắc lại, tôi không chỉ trích bất kỳ cầu thủ nào trước công luận vì sai lầm là điều rất bình thường ở mỗi trận đấu! Tôi không bị sốc trước tỷ số 0-3 mà chỉ thất vọng, vì với những gì mà đội tuyển đã cống hiến, chúng tôi xứng đáng nhận một kết quả có lợi hơn”. Về trường hợp hậu vệ trái Đình Đồng được bố trí đá tiền vệ trái, HLV Goetz thừa nhận do tính toán Qatar rất mạnh ở hành lang phải do đó VN phải điều chỉnh, nhưng tiếc là không hợp lý lắm, trận tới sẽ phải điều chỉnh. Ông Goetz cũng cho rằng không phải vì lịch thi đấu dày ở V-League mà đội tuyển không đủ thể lực. Theo ông, các tuyển thủ đã có một thể lực không tồi khi lên tập trung và sau trận đấu căng vừa qua, họ cũng khá khỏe mạnh.

Thủ môn Mạnh Dũng, người bị chỉ trích nhiều nhất do mắc lỗi 2 trong 3 bàn thua, nhìn nhận: “Nếu xem kỹ băng hình thì mọi người sẽ có cái nhìn chính xác và công tâm hơn về trận thua của VN cũng như khả năng ra vào và phán đoán tình huống bắt bóng của tôi. Tuy kinh nghiệm chưa nhiều nhưng tôi cùng anh em đã thi đấu rất nỗ lực. Qatar đẳng cấp cao hơn gây áp lực nhiều hơn, song chúng tôi không bị mất thăng bằng. Ở lượt về, HLV Goetz đã dặn chúng tôi phải làm tốt vai trò từng vị trí. Ông không muốn thua 2 trận”.

Sáng 26.7, đội tuyển sẽ tập hồi phục ở khách sạn và chiều sẽ tập chiến thuật ở sân Mỹ Đình. Cũng sáng nay, vé được bán lẻ tại khu vực SVĐ Mỹ Đình, sân Hàng Đẫy, với 4 mức giá: 150 ngàn đồng, 120 ngàn đồng, 80 ngàn đồng, 50 ngàn đồng. Tổ trọng tài người Úc sẽ điều khiển trận lượt về.

Lan Phương