Tuyển VN thua trên chấm luân lưu

Loạt đá luân lưu kéo dài đến tận lượt đấu thứ bảy với sự xuất sắc của những cầu thủ hai bên. Tuyển VN chỉ chịu thua Hàn Quốc với tỉ số 6-7 sau cú sút hỏng của Văn Nam.

Không còn gì để mất, nên trong trận cầu tranh hạng ba có chất thủ tục như thế cả VN và Hàn Quốc đều chơi đôi công để tìm kiếm chiến thắng đầu tay và nói lời chia tay giải vào chiều nay (30.6). Một kịch bản cũ đã được cả hai đội lập lại khi Hàn Quốc là người vượt lên dẫn trước, còn VN phải vất vả tìm kiếm bàn gỡ...

Trước sức mạnh của đối thủ, các tuyển thủ VN phải vất vả chống đỡ trong suốt hiệp 1. Thế trận cởi mở của cả hai bên đã tạo điều kiện để các cầu thủ Hàn Quốc mặc sức tung hoành và bắn phá khung thành của thủ môn Bửu Ngọc.

So với trận hòa 1-1 cách đây bốn ngày, Hàn Quốc đã tỏ ra chủ động hơn với các pha bật ngắn, dùng sức mạnh xâm nhập vòng cấm. Nếu không có pha cứu thua ngay trên vạch vôi của một chiếc áo đỏ sau cú đánh đầu căng của Joo Sung, lẽ ra tuyển VN đã bị thua sớm. Đó là còn chưa kể đến vài cơ hội nguy hiểm do chính mũi nhọn Ryun Do tạo ra.

Trước sức ép quá nặng nề của Hàn Quốc, hàng thủ của tuyển VN đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Thế Sơn vụng về phá bóng vào lưới của Bửu Ngọc trong một tình huống treo bóng đơn của đối phương.

Chính bàn thua nói trên khiến cho tuyển VN phải điều chỉnh lại. Đình Bảo được tung vào sân đá cặp cùng Văn Thạnh để gia tăng sức mạnh trên hàng tấn công.

Các đường chuyền ngắn bắt đầu xuất hiện, gây chao đảo cho khung thành của đối phương. Tuyển VN đã có hai cơ hội gỡ hòa trong hiệp 1 nhưng tiếc rằng các cú sút từ cự ly gần của Hoàng Thịnh và Văn Thạnh đều không thắng nổi thủ môn đối phương.

Mãi sang đầu hiệp 2, cú dứt điểm chính xác của Hoàng Thịnh (phút 52) mới đem lại bàn gỡ quý giá cho tuyển VN.

Khoảng thời gian còn lại, tuyển VN phải vất vả để chống đỡ và bảo toàn tỉ số 1-1 trước sức công phá dữ dội của đối thủ. Nếu không có xà ngang và cột dọc cứu thua trong hai cú sút phạt quá hiểm của Ki Jee, tuyển VN đã có thể bại trận sớm hơn.

Cầm chân được Hàn Quốc trong giờ thi đấu chính thức, nhưng trên chấm luân lưu, tuyển VN đã không thể vượt qua được đối phương, đành chấp nhận xếp chót giải năm nay.

Tuy nhiên, cơ hội và mục tiêu HLV Triệu Quang Hà vẫn còn đó, nhất là khi sắp tới đây ông sẽ được bổ sung tám cầu thủ quan trọng từ V-League và giải hạng nhất, để tạo nên một U.19 VN mạnh mẽ hơn ở vòng chung kết U.19 châu Á sắp tới.

Dương Trùng Dương