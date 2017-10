 U.15 PVF khởi đầu ấn tượng

Đội tuyển U.15 PVF do HLV Trần Minh Chiến dẫn dắt đã chơi ấn tượng trong trận đầu ra quân vào chiều qua trên sân Thống Nhất, tại vòng chung kết giải bóng đá U.15 quốc gia Cúp Hyundai Vinashin 2012, khi đánh bại Long An (LA) 4-0.

Các bàn thắng do Ngọc Tình 2 bàn (trong đó có quả sút 11m), Minh Hoàng và Văn Lộc ghi. Có 2 thẻ đỏ cho Chí Bảo (PVF) và Bảo Ân (LA). Ở trận còn lại, Hà Nội thắng SLNA 2-1. Hai bàn thắng của Hà Nội do Văn Hào và Duy Hoàng ghi. Bàn thắng của SLNA do Đức Thông ghi.



Niềm vui chiến thắng của PVF - Ảnh: Khả Hòa

Q.H